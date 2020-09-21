Названы цены Samsung Galaxy S20 Fan Edition для Европы — €699 и €799 за версии с 4G и 5G соответственно





Онлайн-презентация Galaxy S20 Fan Edition пройдет уже послезавтра, 23 сентября. О народном флагмане Samsung мы фактически знаем практически все, но пока не было данных о цене. И вот сейчас онлайн-издание WinFuture.de опубликовало недостающие данные о цене новинки в Европе.

Источник приводит цены для рынка Германии — 23 300 и 26 600 (€699 и €799) за версии с 4G и 5G соответственно. Как обычно, в зависимости от регионов и особенностей налогообложения цена может немного отличаться. Но в целом можно ориентироваться на эти цены. К слову, в украинской рознице средняя цена на базовый Galaxy S20 — около 23 000 грн.

Предварительные характеристики Galaxy S20 Fan Edition

Процессор: Snapdragon 865 и 4G версия на Exynos 990 для рынков, где 5G пока не запустили (скорее всего, в Украину будет поставляться именно эта версия).

Экран: плоский Super AMOLED диагональю 6,5 дюйма с разрешением FHD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц, стекло Gorilla Glass 3

Память: 6 ГБ ОЗУ + 128/256 ГБ флэш-памяти (есть слот microSD, но не отдельный, а совмещенный со вторым Nano-SIM).

Основная камера: из трех модулей — основная 12 Мп (ширик, F/1,8, 26 мм; 1/1.76″, 1,8 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS), 8 Мп (телевик, F/2.0, 73 мм, 1/4.5″, 1,0 мкм, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум) и 12 Мп (ультраширик, F/2,2, 123˚, 1/3.0″, 1,12 мкм).

Фронтальная камера: одинарный модуль разрешением 32 Мп (F/2,0, 26 мм, 1/2.74″, 0,8 мкм, AF), врезанная в небольшое отверстие по центру экрана.

Батарея: 4000 или 4500 мА•ч, поддержка быстрой зарядки 15 Вт и обратной зарядки совместимых гаджетов мощностью до 5 Вт.

Другие особенности: стереодинамики, разъем 3,5 мм, поддержка звука в формате 32-бит/384 кГц, защита от пыли и воды по стандарту IP68.

Варианты цвета корпуса: белый, синий, оранжевый, лавандовый, зеленый и красный.

ОС: Android 10 + One UI 2.5.

Габариты и масса: 159,8×74,5×8,4 мм и 190 г.

Источник: WinFuture.de