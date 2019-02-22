НБУ рассказал о темпах роста рынка платежных карт и безналичных операций в Украине за полный 2018 год [инфографика]

Национальный банк Украины опубликовал «Обзор рынка платежных карт и платежной инфраструктуры Украины за 2018 год», в котором раскрыл актуальные показатели безналичных платежных операций в нашей стране. В частности, по итогам прошлого года, доля объема безналичных операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, 45,1%, что на 5,8% больше по сравнению с результатами 2017 года (39,3%). Количество безналичных операций за этот период выросло почти на 33,0% и составило 3,1 млрд шт., а объем — на 55,4% и достиг 1,297 млрд грн (по сравнению с 2017 годом).

В соответствии с распределением безналичных операций с использованием платежных карт по итогам 2018 года наибольшее количество таких операций приходилось на расчеты в торговых сетях (51,2%). В то же время по объемам безналичных операций наблюдается значительный рост операций Р2Р-переводов. По сравнению с 2017 годом их объем увеличился вдвое: с 220 млрд грн до 465 млрд грн (доля таких операций выросла на 9,5% и составила 35,8% от общего объема безналичных операций).

Вместе с тем доля расчетов платежными карточками в торговой сети снизилась на 2,6% (с 31,9% до 29,3%). В то же время в 2018 году продолжалось расширение платежной инфраструктуры для проведения безналичных операций, в итоге за прошлый гд сеть торговых платежных терминалов выросла на 20,2% до 279,0 тыс. шт.

Также на протяжении всего прошлого года росло число бесконтактных платежных торговых терминалов. Среди прочего этому способствовала популяризация таких платежных сервисов, как Apple Pay и Google Pay, которые сравнительно недавно начали свою работу в Украине. Сейчас 79,4% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2018 — 70,2%).

Кроме того, все большую популярность приобретают в Украине сервисы бесконтактной оплаты с использованием смартфонов и других устройств, поддерживающих технологию NFС. Сервисы токенизации позволяют использовать реквизиты платежных карточек (в том числе исключительно с магнитной полосой) для бесконтактных расчетов по этой технологии. В то же время каждая девятая активная платежная карта в Украине является бесконтактной — 4,0 млн шт. (рост на 44,3% по сравнению с началом 2018).

По состоянию на 1 января 2019 года украинские банки эмитировали почти 59,4 млн платежных карточек. В то же время 62,2% от общего количества карт составляли активные платежные карточки, количество которых за год увеличилось на 6,0% и на начало 2019 года составило 36,9 млн шт. В разрезе карточных платежных систем количество активных карт в платежной системе MasterCard составило 26,0 млн шт. (70,3% от их общего количества), в Visa — 10,5 млн шт. (28,5%), в «ПРОСТІР» — 0,5 млн шт. (1,2%). Количество держателей платежных карточек на начало 2019 года достигло 42,3 млн особ, таким образом количество платежных карт в обращении на одного держателя в среднем составляла 1,4 штуки, активных — 0,9 штук.

Напомним, что 7 февраля НБУ снял более 20 валютных ограничений, позволив обменивать валюту в почтовых отделениях, покупать ее онлайн и т.д.

Источник: НБУ