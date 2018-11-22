НБУ: Темпы развития рынка платежных карт отражают реальный спрос украинцев на безналичные расчеты и инновационные технологии [инфографика]

Национальный банк Украины опубликовал свежую статистику рынка платежных карт, согласно которой по результатам девяти месяцев 2018 года доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, выросла на 5% по сравнению с итогом 2017 года (39,3%) и составила 44,3%.

Общее количество операций с использованием платежных карточек за девять месяцев 2018 составила 2,8 млрд шт, а их объем — более 2 трлн грн. Эти показатели по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 27,2% и 38,5% соответственно. Количество безналичных операций составило более 2,2 млрд шт., из которых 1,1 млрд операций (51,7%) приходилось на расчеты в торговых сетях.

Объем таких операций составил 902,7 млрд грн и распределился следующим образом:

312,0 млрд грн приходилось на операции в сети Интернет (34,6% от общего объема безналичных операций);

300,7 млрд грн — на операции по переводу средств с карты на карту (33,3%);

267,8 млрд грн — расчеты в торговой сети (29,7%);

22,2 млрд грн — в устройствах самообслуживания (банкоматы, ПТКС) (2,5%).

По состоянию на 1 октября 2018 по сравнению с началом текущего года увеличилось общее количество:

платежных карточек в обращении — на 1,3% до 60,6 млн шт;

активных платежных карт — на 5,1% до 36,6 млн шт .;

бесконтактных платежных карт — на 31,4% до 3,6 млн шт.

На рынке Украины также сохраняется стабильный положительный тренд расширения платежной инфраструктуры. Так, за девять месяцев 2018 года сеть торговых платежных терминалов выросла на 13,6% до 263,5 тыс. шт (по состоянию на 1 октября 2018). В то же время популяризация таких сервисов как Apple Pay и Google Pay стимулирует развитие бесконтактной платежной инфраструктуры. На сегодня уже 78,7% устройств торговой сети страны (207,3 тыс. торговых терминалов) обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты, что на 3% больше, чем по состоянию на 1 июля 2018 года (75,7%).

По состоянию на начало октября 2018 года в Украине на одну тысячу населения приходилось 6,7 платежных терминалов. Доминируют по количеству терминалов на тысячу населения г.Киев, Днепропетровская и Одесская области. В г. Киев этот показатель составлял 17,8 шт / тысячу населения, в Днепропетровской и Одесской областях — 9,1 и 7,7 соответственно.

Но есть и области, где этот показатель значительно ниже, например, в Тернопольской — 3,8; Закарпатской — 3,6; Донецкой — 2,8; Луганской — 1,6. Количество предприятий торговли и сферы услуг, предоставляющих своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карточек, с начала 2018 года выросла на 13% до 196,4 тыс. ед. (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Крупнейшими банками-эквайрами и эмитентами платежных карточек остаются АО КБ «ПРИВАТБАНК», АО «Ощадбанк» и АО «Райффайзен Банк Аваль». Если говорить о карточных платежных системах, то количество активных карт в платежной системе MasterCard составило 24,9 млн шт., в Visa — 11,3 млн шт., в НПС «ПРОСТІР» — 0,4 млн шт, другие — 0,008 млн шт.

Источник: НБУ