НДС для ФЛП: Минфин готовит компромиссный вариант с более высоким лимитом

Пока предприниматели пытаются наладить работу в условиях тотальных отключений света, считают расходы на генераторы, системы хранения электроэнергии и логистику, в правительстве планируют очередное «улучшение» для тех, кто еще выжил. У чиновников не исчезает идея «активнее щипать гуся» — ввести НДС для ФЛП на упрощенной системе.





Сначала Минфин подготовил законопроект с порогом оборота 1 млн грн — все «богачи», которые получили выручку (не прибыль) больше этой суммы, будут обязаны зарегистрироваться как плательщики НДС с 2027 года. Эта идея вызвала огромную волну критики. И уже в январе 2026 года Государственная регуляторная служба (ГРС) отказалась согласовывать этот законопроект.





После этого появилась другая цифра — 4 млн грн. О таком варианте написал Bloomberg, а украинские эксперты подтверждают: этот сценарий действительно обсуждают. Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман говорит, что из-за жесткой критики бизнеса Минфин почти отошел от идеи 1 млн грн. Вероятный новый порог — 85 тыс. евро, то есть около 4,3 млн грн, чтобы приблизиться к стандартам ЕС.

Юристы добавляют, что лимит в 4 млн грн — это попытка снизить напряжение в обществе. Если норму все же примут и она заработает с 2027 года, последствия будут разные. Бизнес, который работает с другими плательщиками НДС, получит налоговый кредит и сможет конкурировать с крупными компаниями. А вот мелкая розничная торговля и бытовые услуги рискуют потерять часть клиентов из-за роста цен. Придется платить за бухгалтера, программное обеспечение, проходить проверки и решать вопросы с налоговыми накладными.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Экономист Владимир Дубровский обращает внимание на другую проблему: администрирование НДС стоит дорого. Для предпринимателя с оборотом 1 млн грн это просто нереально. Даже при 4 млн грн многие попробуют дробить бизнес — открывать ФЛП на родственников и держать оборот ниже порога. По его словам, это дешевле, чем полноценный учет с НДС.

Несогласование законопроекта ГРС заставило Минфин переделывать документ. Вероятно, правительство подаст обновленную версию с порогом 4 млн грн в Кабмин, а дальше — в Верховную Раду, чтобы формально выполнить требования МВФ. Уже в парламенте депутаты могут изменить цифру или отложить запуск нормы до 2028 года.

Итак, идея принудительного введения НДС для ФЛП никуда не исчезла, но лимит в 1 млн грн фактически не выдержал критики. Теперь все крутится вокруг 4 млн грн. Окончательное решение еще не приняли, но бизнесу уже стоит готовиться к новым правилам игры.

Подробнее ознакомиться с планами правительства ввести НДС для ФЛП и возможным компромиссом по повышению порога можно в материале на сайте The Page.