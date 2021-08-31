Не более 3 часов в неделю: Для детей в Китае ввели строгие ограничения на онлайн-игры





Согласно новым правилам, введенным регулирующими органами Китая, игровые платформы в стране, такие как Tencent и NetEase, должны ограничить онлайн-игры для несовершеннолетних до 3 часов в неделю. Изменения вносятся в ответ на растущую озабоченность по поводу игровой зависимости, а также в качестве более широких ограничений в отношении технологических гигантов Китая.

Новые правила гласят, что дети в возрасте до 18 лет будут ограничены в возможностях запускать онлайн-игры всего одним часом (с 20:00 до 21:00) в пятницу, субботу и воскресенье, а также в праздничные дни. И это более суровые ограничения по сравнению с предыдущими правилами, которые позволяли играть в игры по полтора часа почти каждый день.

Игровые компании должны ограничить онлайн-игры за пределами дозволенных часов. Также они обязаны иметь действующую систему проверки имени, чтобы гарантировать соблюдение новых правил. Регулирующие органы заявляют, что они дополнительно будут работать с родителями и школами, чтобы помочь в борьбе с игровой зависимостью среди китайской молодежи.

Новые правила появились через месяц после публикации в государственных СМИ Китая статьи, в которой онлайн-игры были названы «духовным опиумом». Хотя фраза была позже удалена, тон статьи почти не оставлял сомнений в том, что вмешательство государства неизбежно.

Источник: The Verge