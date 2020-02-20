Не более 30 км/ч. Испания вскоре ограничит скорость движения на всех городских дорогах (с односторонним и однополосным движением)

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Правительство Испании уже достаточно давно грозится снизить максимально допустимую скорость движения на всех городских дорогах с односторонним и однополосным движением до 30 км/ч. В рамках проходящей в эти дни в Стокгольме третьей глобальной министерской конференции по безопасности дорожного движения министр внутренних дел Испании Пере Наварро анонсировал скорое утверждение нового скоростного режима.

Сейчас в Испании максимально допустимая скорость по городу — 50 км/ч. Снизив порог до 30 км/ч, испанское правительство рассчитывает значительно сократить число несчастных случаев на испанских дорогах.

Как отмечает местное издание Periodista Digital, ссылаясь на официальную статистику, после снижения максимальной скорости движения на обычных автомобильных дорогах вне городов со 100 до 90 к/ч, число ДТП снизилось на 9%.

Министр не стал называть конкретные сроки, лишь отметив, что новые правила будут утверждены «в самое ближайшее время».

Источник: Periodista Digital