"Не люблю людей, которые портят чужие творения": Свен Винке хочет создать новый Metacritic для оценки обозревателей видеоигр

Босс Larian Studios Свен Винке считает, что игровая индустрия нуждается в аналоге Metacritic. Платформа нужна не для игр, а самих критиков.





В большом треди в X (Twitter) он объяснил, что считает часть игровых критиков слишком агрессивными и вредными для людей, которые создают игры. По его мнению, релиз делает разработчиков уязвимыми и часто отзывы на переходящие границы, здесь говорится не только о Metacritic.

«Мне не нравится, когда люди портят чужие творения. Выпуск чего-то в мир делает тебя уязвимым, и уже само это заслуживает уважения, даже если тебе не нравится творение», — написал он.

Свен сказал, что лучшие критики умеют говорить неприятные вещи так, чтобы не уничтожать человека по ту сторону экрана. Поэтому индустрии не помешал бы рейтинг самих обозревателей по аналогии с Metacritic. Пользователи смогут оценивать критиков, что потенциально заставит их сдерживать желание писать резко ради лайков или кликов.

«Но рецензенты могут просто сказать: мне не понравилось, или я не думаю, что это хорошо сделано, или я не думаю, что это стоит тех денег, которые они берут. Этого достаточно. Не нужно переходить на личные вещи ради лайков», — объясняет босс Larian Studios.

Отдельно Винке говорит о том, что даже слабые игры почти всегда создают люди, которым было не безразлично. В качестве примера он привел одного рецензента, который принципиально не писал обзоры на неудачные проекты, потому что считал, что разработчики имеют право на еще одну попытку.

«Я знаю это, потому что сам был одним из тех разработчиков, которые потерпели неудачу», — пишет Винке.

После реакции в комментариях Винке добавил, что это касается и самих разработчиков. Они не должны злоупотреблять доверием игроков или «доить» фанатов. В то же время он подчеркнул: большинство создателей — это чувствительные люди, которые действительно переживают за свою работу. По его мнению, лучший способ наказать плохую игру, так это просто не покупать ее. Свен признает потребность в жесткой критике, особенно когда речь идет о коммерческих продуктах, но она не должна сводиться к публичному унижению.





Источник: Rock Paper Shotgun