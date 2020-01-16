Не прошло и трех лет. Google наконец-то решилась попрощаться с никому ненужными приложениями Chrome

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Еще в 2016 году Google объявил грядущую кончину настольных приложений Chrome (не путать с расширениями), а в конце 2017 года исчез соответствующий раздел магазина Chrome Web Store. Сами же приложения, будучи никому не нужными, все никак не могут отойти в историю. Но, похоже, это наконец случится (вот бы так Reader убивали). Сегодня разработчики поделились точными сроками прекращения поддержки приложений Chrome на всех платформах — Windows, Mac, Linux и Chrome OS.

Итак, возможность размещать в магазине Chrome Web Store новые приложения исчезнет с приходом марта, но разработчики смогут обновлять существующие приложения до июня 2022 года.

В июне этого года поддержка приложений прекратится для обычных пользователей Windows, Mac и Linux. Тогда как корпоративные пользователи с планами Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade смогут рассчитывать на расширенную поддержку на протяжении всего 2020 года.

Спустя еще год, в июне 2021 года, прекратится поддержка приложений Chrome, а также ключевых API вроде NaCl, PNaCl и PPAPI для обычных пользователей ОС Chrome OS. Наконец, в июне 2022 года оставшиеся корпоративные пользователи Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade останутся без приложений Chrome на Chrome OS.

У Google имеется специальный сайт с более подробной информацией, призванный помочь разработчикам приложений Chrome пережить этот период.

Еще раз для ясности: все это относится только к приложениям Chrome и не имеет никакого отношения к очень даже востребованным расширениям Chrome, которые продолжат работать без изменений.

Источник: Google