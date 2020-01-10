Не только банки. Вскоре продавать валюту онлайн смогут сервисы денежных переводов, ломбарды и прочие небанковские финансовые учреждения





В прошлом году Национальный банк Украины (НБУ) провел реформу валютного законодательства, в один день отменив более 20 валютных ограничений и, в числе прочего, вернув украинцам возможность покупать валюту онлайн. С тех пор регулятор в рамках нового курса на либерализацию последовательно отменяет разного рода ограничения. В обозримом будущем продавать валюту онлайн смогут и небанковские финансовые учреждения. Это страховые и факторинговые компании, кредитные союзы, ломбарды и компании, предоставляющие услуги по переводу средств.

Соответствующая возможность появится у небанковских финансовых учреждений с вступлением в силу закона о «сплите» 1 июля 2020 года. Напомним, этот закон предусматривает ликвидацию одного из государственных регуляторов — Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и передачу полномочий по регулированию небанковского финансового сектора НБУ.

В НБУ подчеркивают, что отмена ограничения на покупку валюты онлайн не оказала никакого давления на валютный рынок. Часть операций наличного рынка (около 7%) просто перешла на платформы онлайн-банкинга, при этом объемы покупки и продажи валюты онлайн физическими лицами в прошлом году были почти равными — по 1 млрд долл. США.

Источник: НБУ