Недавнее обновление Windows 10 вызывает циклические перезагрузки и сбои на ПК с определенными SSD от Intel

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Только лишь компания Microsoft успела неделю назад выпустить обновление Windows 10 April 2018 Update, как стало известно, что программному гиганту пришлось в срочном порядке прекратить его распространение на ПК с «определенными» твердотельными накопителями Intel. Оказалось, что обновление содержит неизвестную ошибку, которая вызывает циклическую перезагрузку на экране UEFI или постоянные сбои в работе этих ПК.

Какие именно накопители Intel оказались несовместимы с последним апдейтом «десятки», увы, не сообщается. Также неизвестно, в чем конкретно загвоздка и когда ждать выхода исправленной версии. Как раз сейчас специалисты Microsoft активно ищут причину этой проблемы.

Владельцам ПК с SSD Intel, которых затронула эта проблема, советуют вернуться на предыдущую версию ОС Windows 10 Fall Creators Update (сборка 1709) и дождаться выхода исправлений, прежде чем обновляться до актуальной версии Windows 10 April 2018 Update (1803). Кстати говоря, владельцам систем, испытывающим циклические перезагрузки на экране UEFI, чтобы «откатиться», надо нажать F8 и выбрать соответствующую опцию загрузки.

Источник: guru3d