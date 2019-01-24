Появился уточненный график выхода Android 9.0 Pie для смартфонов Samsung, некоторые старые модели (даже бюджетные) получат апдейт на месяц раньше

Samsung постоянно корректирует планы выпуска обновлений до Android 9.0 Pie для своих смартфонов. Первоначальная версия списка с планируемыми сроками выхода обновления для более чем 20 смартфонов и планшетов была опубликована в приложении Samsung Members в прошлом месяце. Тогда же стали известны точные даты выпуска Android 9.0 Pie для флагманских моделей текущего и предыдущего поколения. Теперь же в сети появился уточненный график выхода Android 9.0 Pie для смартфонов Samsung. Хорошая новость в том, что для некоторых моделей смартфонов обновление Android 9.0 Pie выйдет раньше, чем было запланировано изначально.

Так, например, для моделей среднего сегмента Galaxy A7 (2018) и Galaxy A9 (2018) выпуск обновления передвинули на более ранний срок — с апреля на март. То же самое сделали для бюджетной модели Galaxy J6. Теперь планируется, что она получит Android 9.0 Pie в апреле, а не в мае. Собственно, согласно обновленному графику, практически для каждой модели выход обновления перенесли на месяц раньше.

Но не обошлось и без ложки дегтя. В списке можно увидеть бюджетные модели Samsung Galaxy M10 и Galaxy M20, чей анонс еще только ожидается на следующей неделе (28 января) в Индии. И для них сроком выпуска обновления Android 9.0 Pie указан… август 2019 года. То есть, да, новые Galaxy M10 и Galaxy M20, идущие на смену линейке Galaxy J, из коробки будут работать под управлением старой версии ОС Android 8.1 Oreo, а новую Android 9 они получат только в августе, когда, по идее, уже выйдет следующая версия ОС Android 10 Q. Да, производители (другие тоже, не только Samsung) и раньше не слишком то жаловали бюджетные модели в плане выпуска обновлений. Но то, что некоторые старые бюджетные модели получат Android 9 даже раньше новых, вызывает легкое недоумение. Возможно, это связано с адаптацией принципиально нового интерфейса One UI, но пока нет полной ясности в вопросе его распространения на бюджетные модели.

Напомним, буквально на днях мы публиковали график, показывающий какие производители быстрее других обновляют свои смартфоны до свежих версий Android.

Источник: Sammobile