Нейросеть DALL-E 2 теперь может редактировать лица реальных людей: ранее функция была заблокирована из-за соображений безопасности

Пользователи DALL-E 2 могут загрузить фотографию человека и создать варианты изображения лица, поменять одежду или изменить прическу.

Ранее OpenAI запрещала загрузку любых фотографий в DALL-E, если на них был изображен реальный человек, включая снимки знаменитостей и общественных деятелей. В письме, отправленном более чем миллиону пользователей генератора изображений, компания сообщает, что открывает доступ к этой функции, предварительно улучшив свои фильтры для удаления дипфейков и снимков «сексуального, насильственного или политического содержания».

Теперь пользователи могут загрузить лицо реального человека и изменить его, либо поменять одежду или фон.

DALL-E 2 the A.I. image generator can now do variations off of people/faces. Here’s what happens when I upload my photo from Twitter #dalle2 pic.twitter.com/kIZpEBNOGS

— Allan Harding (@allanharding) September 19, 2022