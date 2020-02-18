Немецкий стартап e-troFit переделывает старые дизельные автобусы в электробусы с запасом хода до 260 км

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Немецкий стартап e-troFit предложил собственное решение для превращения старых дизельных автобусов в экологически чистые электробусы. Компания договорилась о сотрудничестве с производителем батарей Voltabox, который поставляет аккумуляторы для троллейбусов по всему миру.

В e-troFit индивидуально подходят к каждому проекту — для начала изучается маршрут, на котором работает автобус, после чего принимается решение о минимально достаточной емкости батарей. Таким образом клиент не переплачивает за избыточный запас хода, а электробус не возит на себе лишние килограммы батарей. Собственно процесс модернизации автобуса занимает всего месяц.

Используемые для модернизации автобусов призматические NMC аккумуляторы от Voltabox способны обеспечить запас хода до 260 км от одного заряда (обычно выбирается емкость для ежедневного пробега 200-250 км). Стандартный модуль батарей имеет емкость 60 кВтч, в зависимости от условий может быть использовано несколько таких модулей.

Во время модернизации e-troFit полностью убирают дизельный двигатель, коробку передач, топливный бак и ведущую ось. Затем вместо старой ведущей оси устанавливают новую с двумя электродвигателями ZF AVE130 мощностью 250 кВт и с крутящим моментом 22,000 Нм. Батареи устанавливаются на место ДВС, если места не хватает — дополнительные блоки крепят на крыше. Также из автобуса убирают все компоненты, которые зависели от дизельного двигателя (кондиционирование, пневматика и т.д.) и заменяют их на системы с электрическим питанием.

Первые «переделанные» электробусы на основе дизельных автобусов были доставлены заказчикам e-troFit в конце 2019 года.

Отметим, что модернизировать старый автобус не всегда проще, зато практически всегда дешевле, чем приобрести новый. Таким образом на подобный проект стоит обратить внимание киевским властям, которые уже запланировали на текущий год покупку 70 экологичных автобусов.

Напомним, что в прошлом году Милан заказал 250 электробусов, а Варшава — 130 электробусов у компании Solaris. В свою очередь в Луцке собрали «электромаршрутку» на базе модели Богдан А092 с украинским электродвигателем, китайскими батареями и запасом хода 200 км.

Источник: InsideEV’s, e-troFit