Виталий Кличко: «До конца года Киев планирует приобрести 70 экологичных автобусов»

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что до конца текущего года столичные власти планируют приобрести около 70 экологичных автобусов (по всей видимости речь идет об электробусах).

«Не секрет, что главной причиной загрязнения воздуха в Киеве является большое количество автомобилей. Поэтому, наряду с улучшением ситуации с трафиком, мы закупаем для города «зеленый» — экологический — общественный транспорт. Речь идет о приобретении для Киева экологичных автобусов. На первом этапе — до конца этого года — около 70 единиц по программе «Зеленые города» в рамках сотрудничества с ЕИБ и ЕБРР, — отметил мэр Киева.

Модель приобретаемых электробусов не называется, но речь может идти об украинском электробусе «Богдан» или китайских моделях Skywell, которые уже тестировали и планировали начать собирать в Украине.

В частности, испытания в Киеве на маршруте №599 от метро Харьковская до улицы Шептицкого проходил Skywell NJL 6129 BEV, оснащенный двигателем мощностью 200 кВт с крутящим моментом 2800 Нм и аккумуляторной батареей емкостью 276,4 кВтч. Максимальная скорость электробуса составляет 70 км/ч, запас хода — 300 км, время заряда с помощью фирменной зарядной станции — 3 часа.

По словам Виталия Кличко, постепенное увеличение количества экотранспорта в Киеве будет способствовать улучшению экологической ситуации столицы. Он также напомнил, что столица имеет явные проблемы с перегрузкой автотранспортом — только за последние три года трафик в городе вырос на 30%.

«Сегодня в городе около 1,1-1,2 млн автомобилей и примерно 200-300 тысяч автомобилей приезжает ежедневно из области. Люди едут в столицу на работу, по делам. К тому же через Киев едет транзитный транспорт. Согласно данным экспертов, до 40% транспорта в столице — это транзитный транспорт. При том, что рассчитаны улицы, дороги, мосты, большинство из которых строили несколько десятков лет назад, примерно на 900 тыс. автомобилей», — добавил мэр Киева.

Виталий Кличко заявил, что основными путями решения проблемы является создание перехватывающих паркингов на въезде в город, систематизация движения общественного транспорта в столице, наведение порядка с парковкой и достройка Большой окружной дороги, которая должна переключить на себя транзитный транспорт.

Также поможет уменьшить нагрузку на транспортную сеть в целом и мосты через Днепр в частности открытие до конца этого года Подольско-Воскресенского моста для движения автотранспорта.

Отметим, что в прошлом году Милан заказал 250 электробусов, а Варшава — 130 электробусов у компании Solaris. В свою очередь в Луцке собрали «электромаршрутку» на базе модели Богдан А092 с украинским электродвигателем, китайскими батареями и запасом хода 200 км.

Источник: КГГА