В Луцке собрали «электромаршрутку» на базе модели Богдан А092 с украинским электродвигателем, китайскими батареями и запасом хода 200 км

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На Луцком заводе электротранспорта (ЗЕТ) выпустили первый украинский восьмиметровый электробус ЗЕТ 8-120 на основе маршрутного автобуса «Богдан А092», который уже отправился в тестовую эксплуатацию, сообщает издание AUTO-Consulting.

Модель ЗЕТ 8-120 — это промышленный образец экспериментального электробуса образца 2014 года, о котором мы рассказывали ранее. За основу был взят кузов маршрутного автобуса Богдан А092, который прошел полный капремонт на Луцком заводе электротранспорта.

«Электромаршрутку» оснастили электродвигателем украинского производства АІР132М8Х2 и китайскими батареями суммарной емкостью 110 кВтч. Во время тестового пробега длительностью 100 км, электробус израсходовал 55 кВтч (50% заряда), таким образом полный запас хода ЗЕТ 8-120 составляет 200 км.

Напомним, что первый экспериментальный луцкий электробус был оснащен электродвигателем мощностью 120 кВт, который работал от аккумуляторов рассчитаных на 3000 циклов зарядки/разрядки. Полный цикл зарядки аккумуляторных батарей занимал 8 часов, также существовала возможность зарядить АКБ в интенсивном режиме за 4 часа.

Как отмечает AUTO-Consulting, идея и реализация украинского электробуса – полностью украинская. Машина комплектуется двигателем, электропроводкой, реле и другими компонентами украинского производства, а вот АКБ приходится закупать в Китае. Еще в 2016 году авторы проекта искали инвесторов для запуска в серийное производство подобных электробусов, а также проекта по переоборудованию дизельных «маршруток» в электрические. Однако только в 2019 году дело сдвинулось с мертвой точки и перешло в практическую плоскость.

Источник: AUTO-Consulting