Немецкий автопроизводитель показал первый эскиз своего флагманского электромобиля BMW iNEXT, полноценный анонс состоится до конца текущего года
Сегодня немецкий автопроизводитель BMW опубликовал первое официальное изображение своего нового флагманского электромобиля BMW iNEXT, который будет запущен в серию уже в 2021 году. В отличие от электрокроссовера BMW iX3, отправленного на сборочные линии Китая, производство этой премиальной модели будет проходить на немецком завода бренда в Дингольфинге.
Отметим, что по изображению невозможно с высокой долей вероятности угадать, какой именно формат получит новинка — хэтчбек, седан, кроссовер или некий гибридный вариант.
Председатель Совета директоров BMW AG Харальд Крюгер по этому поводу заявил:
«BMW iNEXT — это основа для наших будущих проектов, которая принесет пользу как отдельным брендам, так и всей нашей компании в целом. Впервые мы собрали в одном автомобиле все ключевые технологии средств передвижения будущего.
Электромобиль BMW iNEXT — это полностью электрический и полностью подключенный автомобиль, который предложит владельцу продвинутую систему автономного управления.
Сегодня мы демонстрируем нашим акционерам первое изображение, приоткрывающее завесу тайны над дизайном BMW iNEXT. Полноценный анонс флагманской модели состоится в рамках семейства Vision Vehicle до конца текущего года.»
Не исключено, что на модели BMW i NEXT применят ряд решений, показанных на прототипе Vision Next 100, дебютировавшем в начале 2016 года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.
Напомним, что недавно компания BMW представила электрокроссовер BMW iX3, а до конца 2018 года также должна показать электрический премиум-седан BMW i4 и флагманский BMW iNEXT.
Источник: BMW