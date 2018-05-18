Немецкий автопроизводитель показал первый эскиз своего флагманского электромобиля BMW iNEXT, полноценный анонс состоится до конца текущего года

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Сегодня немецкий автопроизводитель BMW опубликовал первое официальное изображение своего нового флагманского электромобиля BMW iNEXT, который будет запущен в серию уже в 2021 году. В отличие от электрокроссовера BMW iX3, отправленного на сборочные линии Китая, производство этой премиальной модели будет проходить на немецком завода бренда в Дингольфинге.

Отметим, что по изображению невозможно с высокой долей вероятности угадать, какой именно формат получит новинка — хэтчбек, седан, кроссовер или некий гибридный вариант.

Председатель Совета директоров BMW AG Харальд Крюгер по этому поводу заявил:

«BMW iNEXT — это основа для наших будущих проектов, которая принесет пользу как отдельным брендам, так и всей нашей компании в целом. Впервые мы собрали в одном автомобиле все ключевые технологии средств передвижения будущего. Электромобиль BMW iNEXT — это полностью электрический и полностью подключенный автомобиль, который предложит владельцу продвинутую систему автономного управления. Сегодня мы демонстрируем нашим акционерам первое изображение, приоткрывающее завесу тайны над дизайном BMW iNEXT. Полноценный анонс флагманской модели состоится в рамках семейства Vision Vehicle до конца текущего года.»

Не исключено, что на модели BMW i NEXT применят ряд решений, показанных на прототипе Vision Next 100, дебютировавшем в начале 2016 года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

Напомним, что недавно компания BMW представила электрокроссовер BMW iX3, а до конца 2018 года также должна показать электрический премиум-седан BMW i4 и флагманский BMW iNEXT.

Источник: BMW