Несколько ассоциаций от имени «IT-индустрии» поддержали создание 5-й IT-группы ФЛП и повышение налоговой нагрузки до 10%





Как сообщает ресурс AIN, четыре ассоциации – ACC, ЕБА, IT Ukraine и СУП – подписали и направили премьер-министру Украины Алексею Гончаруку письмо, в котором они от имени «всей IT-индустрии» (или как минимум «большинства IT-индустрии») приветствуют идею создания 5-й группы ФЛП и повышения налогов для неё.

Напомним, 4 сентября новое правительство предложило создать 5-ю группу для ФЛП, работающих в сфере IT. В ней предлагалось удвоить размер взимаемого ЕСВ, добавить 1,5% военного сбора, а также внедрить новый сбор в Фонд развития человеческого капитала (IT Creative), ставка которого будет ежегодно увеличиваться от 1% до 5%. Крупный аутсорс-бизнес эту идею поддержал. В то же время представители среднего и малого аутсорса и продуктовых компаний раскритиковали эту инициативу, которую в СМИ назвали непрозрачной. Также появились публикации, свидетельствующие, что данный закон — это лобби крупного аутсорсингового бизнеса. В одном из интервью депутат ВРУ и член IT-комитета Кира Рудик подтвердила, что профильные ассоциации работают с офисом президента уже 4 месяца, а офис Гончарука решает проблемы, с которыми к нему пришёл большой аутсорс (через финансируемые им ассоциации).

Уже 13 сентября четыре упомянутые выше ассоциации предложили скорректировать условия для предполагаемой 5-й IT-группы ФЛП. В частности, предлагалось ввести 1,5% военного сбора, оставить один размер ЕСВ (вместо двух), «одобрить» фонд IT Creative, но сместить его запуск на второе полугодие 2020 года. Однако при этом ставку сбора в этот фонд предложили заморозить на уровне 1% до тех пор, пока фонд не докажет свою полезность. По собственным оценкам ассоциаций, размер этих сборов составит от 0,5 до 1 млрд грн в год. Однако пока не информации о том, как правительство планирует тратить эти средства. Ассоциации также предлагают не повышать налоговую нагрузку для IT-ФЛП более 10%, в то время как предыдущие предложения правительства предусматривали нагрузку на уровне 15,5% с вероятным её дальнейшим увеличением в результате роста суммы минимальной заработной платы, от которой зависит размер взноса ЕСВ. Хотя ранее представители этих же ассоциаций и крупных аутсорсинговых IT-компаний не критиковали идеи правительства.

Ниже приводим текст письма ассоциаций:

«Асоціація «Інформаційні технології України», Американська торгівельна палата в Україні, Спілка українських підприємців, Європейська бізнес-асоціація висловлюють Вам свою високу повагу та щиро дякують за організацію зустрічі Уряду з IT- індустрією України, яка відбулась 4 вересня 2019 року, в рамках якої були презентовані можливі шляхи прискореного розвитку індустрії та запуск публічних обговорень. Протягом останнього тижня було проведено десятки зустрічей з керівниками компаній, опубліковано ряд статей у ЗМІ та отримано тисячі коментарів від спеціалістів, котрі працюють в IT-індустрії. Дозвольте представити короткий підсумок цих обговорень: IT-індустрія вітає можливість збереження 3-ї групи фізичних осіб-підприємців, що дає змогу приватним підприємцям, «фрілансерам», контракторам і далі надавати свої послуги українським чи іноземним замовникам; IT-індустрія в більшості підтримує створення нової, 5-ї групи фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність виключно у сфері інформаційних технологій, де угода між підприємством та фізичною особою-підприємцем не може бути визнана трудовим договором, а їх відносини, відповідно, — трудовими; IT-індустрія підтримує запровадження для 5-ї групи фізичних осіб-підприємців 1,5% відрахувань на військовий збір; Враховуючи те, що ЄСВ для 3-ї групи фізичних осіб-підприємців протягом останніх трьох років зріс у три рази, за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати, пропонуємо залишити нарахування ЄСВ для 5-ї групи фізичних осіб-підприємців з однієї мінімальної заробітної плати; Запропонований Урядом підхід виводить сумарне податкове навантаження для IT-спеціалістів на рівень 15,5% з обігу, та, при зростанні мінімальної заробітної плати, буде непрогнозовано збільшуватись. Вважаємо, що для належного стимулювання індустрії та створення конкурентних умов на міжнародному ринку, сумарне податкове навантаження не повинно перевищувати 10% при його збільшенні не більше 1% у рік, що підтверджується дослідженнями міжнародною компанією PwC, які були проведені Європейською Бізнес Асоціацією. ІТ-індустрія підтримує створення Фонду розвитку людського капіталу — «IT Creative», який повинен стати дієвим інструментом для стимулювання подального розвитку креативних індустрій та наукоємних галузей в країні. Проте до діяльності Фонду було найбільше запитань у ІТ-спільноти. Нам потрібно розробити законодавство, що регламентує роботу Фонду, обрати управлінські органи, виконавчі органи, розробити стратегію Фонду, побудувати процеси роботи Фонду, презентувати Фонд громадськості, організувати публічні обговорення і тільки після цього наповнювати його. Ми пропонуємо починати роботу Фонду не раніше другого півріччя 2020 року і відраховувати у Фонд 1% від доходів підприємців 5-ї групи з початку роботи Фонду. Це в грошовому еквіваленті буде становити від 500 млн до 1 млрд гривень надходжень на рік. Наповнення Фонду буде зростати по мірі розвитку індустрії. Тільки у випадку доведеної ефективності роботи Фонду, наявності стратегії його подального розвитку, доцільно розглядати збільшення відсотку відрахувань. Заздалегідь дякуємо за увагу до нашого звернення, сподіваємося на врахування позиції ІТ-індустрії та подальшу плідну співпрацю.»

Как отмечают в AIN, термин «большинство IT-индустрии», которым оперируют ассоциации в документе, не соответствует действительности. Как оказалось, ни одна из компаний, которая не входит в перечисленные ассоциации, в обсуждении не участвовала. Таким образом, от обсуждения налоговой политики для IT-сферы отлучили представителей продуктового бизнеса, а также среднего и малого аутсорса. Их не приглашали на встречу с правительством, и они не участвовали в обсуждении и подписании указанного письма. Более того, многие опрошенные участники ассоциаций ЕБА, СУП, IT Ukraine (продуктовые, аутсорсинговые и R&D компании) тоже не участвовали в обсуждении. Таким образом, от имени «большинства IT-индустрии» высказалить лишь несколько крупных аутсорсеров.

Фактически, требование ассоциаций сводится к стремлению получить особый легальный статус для части ФЛП с IT КВЭДами. При этом предлагается легализировать на бумаге тысячи ФЛП, сохранив приемлемый рост ФОТ (фонда оплаты труда). Крупный аутсорс-бизнес готов пойти на небольшое уменьшение маржи, только бы не потерять упрощенную систему налогообложения в целом. Это также упростит продажу компаний с сотрудниками ФЛП и позволит привести крупные иностранные аутсорс-компании и R&D-центры (центры разработки конкретных компаний, а не проектные команды для разных заказчиков). Кроме того, такой подход позитивно повлияет на капитализацию IPO IT-компаний с офисами в Украине — таких, как, например, EPAM, Luxoft или WIX.

Однако, легализовав и защитив «особую» 5-ю группу ФЛП, ассоциации оставляют за бортом многих независимых работников IT-сферы, являющихся частными предпринимателями. В том же интервью Рудик говорила, что в Ring Ukraine «платила юристам тысячи долларов ежемесячно для защиты от возможной атаки со стороны правоохранительных органов, бюджеты выделялись на тренинги по защите от маски-шоу». Чиновники не скрывают, что оставшиеся на 3-й группе ФЛП, попадут под удар. Крупный бизнес, кому это по карману, просто перейдут на 5-ю группу — не ради выгоды, а опасаясь рисков оставаться на 3-й группе. Но на ней останутся тысячи веб-студий, колл-центров, консалтинг, маркетинговых агентств и продакшн-студий, наконец — фрилансеры. И эти мелкие предприниматели будут работать без корпоративных юристов и тренингов на случай прихода маски-шоу. Правительство при поддержке крупного IT-бизнеса решит проблему 5-й группы, за счёт 3-й.

Источник: AIN