Нет, Microsoft не планирует переименовывать Xbox Live или отказываться от Xbox Live Gold

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





5 августа Microsoft официально прокомментировала недавние слухи о переименовании службы Xbox Live и отказе от подписки Xbox Live Gold — ничего такого в планах компании нет.

Отвечая на соответствующий вопрос обозревателя The Verge представитель Microsoft заявил, что сейчас компания не планирует закрывать Xbox Live Gold, добавив, что на сегодня подписка является «важной частью Xbox, и в обозримом будущем это не изменится».

Напомним, Xbox Live Gold — аналог PS Plus от Sony. Сервис открывает доступ к многопользовательским функциям в играх, дополнительным скидкам и ежемесячным бесплатным раздачам игр.

В конце прошлого месяца Microsoft перестала продавать годовую подписку Xbox Live Gold, после чего распространились слухи о грядущем полном отказе от сервиса. В частности, журналист VentureBeat Джефф Грабб, ранее неоднократно публиковавший достоверную информацию о готовящихся устройствах, заявил, что в течение месяца Xbox Live Gold станет историей. Вскоре после этого журналисты заметили, что в пользовательских соглашениях Microsoft переименовала Xbox Live в «онлайн-сервис Xbox».

Вчера Microsoft прояснила и этот момент. Компания внесла изменения, чтобы подчеркнуть разницу между базовым сервисом Xbox Live, который, в числе остального, открывает доступ к кроссплею и прочим возможностям, и подписочным Live Gold.

Издание The Verge обращает внимание, что заявление Microsoft не исключает, что Xbox Live Gold в итоге станет бесплатным — в последнее время это предположение повторяется с завидной регулярностью самыми разными источниками.

Источник: The Verge