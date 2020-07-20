Новости
Microsoft перестала продавать годовую подписку Xbox Live Gold

Microsoft перестала продавать годовую подписку Xbox Live Gold

Microsoft перестала продавать годовую подписку Xbox Live Gold


Microsoft не только отправила на покой консоли Xbox One X и Xbox One S All-Digital, но также отказалась от годовой подписки Xbox Live Gold — в официальном онлайн-магазине компании ее больше нет. Изначально это было воспринято как ошибка, но позже представитель Microsoft подтвердил TrueAchievements, что компания действительно прекратила продажи годовых подписок Xbox Live Gold. В то же время месячный и трехмесячный планы Xbox Live Gold по-прежнему доступны для покупки.

Xbox Live Gold — аналог PS Plus от Sony. Сервис открывает доступ к многопользовательским функциям в играх, а пользователи получают бесплатные игры каждый месяц.

В Microsoft решение убрать годовую подписку Xbox Live Gold никак не объяснили. Предположительно, это связано с новой стратегией — теперь Microsoft делает главную ставку на комбинированную подписку Xbox Game Pass Ultimate, которая в сентябре будет дополнена стриминговым сервисом Project xCloud.

Напомним, в этот четверг, 23 июля, пройдет большая презентация эксклюзивных игр Microsoft, но никаких «железных» анонсов там не предвидится.

Источник: Engadget

Последние записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить