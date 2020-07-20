Microsoft перестала продавать годовую подписку Xbox Live Gold

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Microsoft не только отправила на покой консоли Xbox One X и Xbox One S All-Digital, но также отказалась от годовой подписки Xbox Live Gold — в официальном онлайн-магазине компании ее больше нет. Изначально это было воспринято как ошибка, но позже представитель Microsoft подтвердил TrueAchievements, что компания действительно прекратила продажи годовых подписок Xbox Live Gold. В то же время месячный и трехмесячный планы Xbox Live Gold по-прежнему доступны для покупки.

Xbox Live Gold — аналог PS Plus от Sony. Сервис открывает доступ к многопользовательским функциям в играх, а пользователи получают бесплатные игры каждый месяц.

В Microsoft решение убрать годовую подписку Xbox Live Gold никак не объяснили. Предположительно, это связано с новой стратегией — теперь Microsoft делает главную ставку на комбинированную подписку Xbox Game Pass Ultimate, которая в сентябре будет дополнена стриминговым сервисом Project xCloud.

Напомним, в этот четверг, 23 июля, пройдет большая презентация эксклюзивных игр Microsoft, но никаких «железных» анонсов там не предвидится.

Источник: Engadget