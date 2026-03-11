Новые сезоны сериала "Проблема 3 тел" выйдут в сокращенной версии

Продолжение научно-фантастического сериала «Проблема 3 тел» получит меньшее количество эпизодов, по сравнению с дебютным. При этом ограничения коснутся как второго, так и третьего сезонов.





Согласно информации What’s On Netflix, «Проблема 3 тел» получит 6 эпизодов для второго сезона и 5 — для третьего. Эта информация исходит из отчета о налоговых льготах, а также недавнего кадра закулисья.

Первый сезон «Проблемы 3 тел», для сравнения, стартовал с 8 эпизодами. В предыдущих утечках сообщалось, что Netflix планирует снять второй и третий «один за другим», с непрерывными съемками до 2027 года.





«Проблема 3 тел» — это научно-фантастический сериал, снятый по мотивам трилогии Лю Цисиня «Память о прошлом Земли». Его шоураннерами выступили Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайс, которые ранее работали над «Игрой престолов». К новому шоу дуэт привлек некоторых знакомых актеров из экранизации Джорджа Мартина: в частности Джона Брэдли, Джонатана Прайса, Лиама Каннингема, а со второго сезона — и Альфи Аленна, известного ролью многострадального Теона Грэйнджоя.

Среди остального актерского состава также появляются Эйса Гонсалес, Джован Адепо, Бенедикт Вонг, Алекс Шарп и Марло Келли.

Съемки сериала, по данным Forbes, обошлись Netflix в колоссальные $233 млн — фактически по $29 млн на каждый из 8 эпизодов первого сезона. «Проблема 3 тел» три недели подряд лидировала по просмотрам на стриминге, а в следующие четыре не покидала топ-10. Несмотря на то, что инсайдеры не называют причину сокращения эпизодов, указанная выше стоимость может быть главной причиной.

«В трилогии три романа», — рассказывал еще один шоураннер «Проблемы 3 тел» Александр Ву в марте 2024 года. «Каждый следующий становится все длиннее, поэтому я бы не сказал, что у нас будет всего три сезона. У нас есть несколько действительно четких идей относительно того, что делать во втором, а затем все становится немного туманнее. Однако мы хотим дойти до конца трилогии, а будет ли это три, четыре сезона или другое количество непонятно».

Первый сезон сериала «Проблема 3 тел» доступен для просмотра на Netflix, в украинском дубляже.