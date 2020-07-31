Netflix снимает в Украине комедийный боевик The Last Mercenary / «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли

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Министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал на своей Facebook-странице, что Netflix снимет в Украине комедийный боевик The Last Mercenary / «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

По словам Ткаченко, львиная часть съемок пройдет в Киеве, также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров — Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

Главные ответственные за часть съемок в Украине — международная кинокомпания Apple Tree и отечественная Star Media. Съемки уже стартовали и продлятся до осени. Продюсеры — Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер — Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.

«Ну что, теперь у украинцев есть еще больше поводов оформить подписку на сервис [Netflix]. Интересно же посмотреть, как Украина превратится в Францию ​​🙂

Ну а мы вместе с Жаном-Клодом держим кулаки, чтобы динамика международных съемок у нас только росла. Готовы встречать зарубежных кинопродюсеров!» — отметил Александр Ткаченко.

Новости о фильме The Last Mercenary также подтвердил голливудский ресурс Variety.

Источник: Александр Ткаченко, Variety