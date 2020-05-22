Netflix упрощает отказ от подписки для пользователей, которые давно не проявляли активность в сервисе





Сервис Netflix пытается упростить для пользователей возможность отменять подписку на свой сервис. Это делается с помощью нового автоматического запроса, который спросит абонентов, хотят ли они продолжать платить после длительного периода бездействия.

18 мая компания начала обращаться к подписчикам, которые не пользовались услугой в течение двух лет (или в течение одного года после первоначальной регистрации для новых клиентов), чтобы они знали, что они могут либо сохранить свое членство, либо отменить его во время следующего платёжного периода. Возможность отмены неиспользуемой подписки начнёт действовать с 1 июня. В компании говорят, что таких неактивных клиентов у сервиса не так уж и много – менее 0,5%. С учётом того, что у Netflix насчитывается около 183 млн подписчиков, количество таких неактивных пользователей составляет менее 1 млн.

«Мы всегда думали, что должно быть легко зарегистрироваться и отменить подписку», — написал в своём блоге директор по инновациям продуктов Netflix Эдди Ву.

Он добавил, что те пользователи, которые откажутся от услуг сервиса, но на протяжении 10 месяцев после этого снова присоединятся к нему, Всё равно сохранят свои списки избранного, профили, настройки просмотра и данные учётной записи.

В настоящее время клиенты должны зайти в свою учётную запись и вручную запросить отмену подписки. Теперь, если клиент окажется в списке неактивных пользователей, он начнёт получать электронные письма и уведомления в приложении. Если они не подтверждают запросы о том, что хотят сохранить подписку, Netflix автоматически отменит её.

Источник: The Verge