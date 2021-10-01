Netflix запустив україномовну версію онлайн-кінотеатру

Netflix продовжує готуватись до повноцінного запуску в Україні, і ось зараз найбільший онлайн-кінотеатр повноцінно переклав інтерфейс українською — «солов’їна» поповнила список підтримуваних мов і тепер за замовчуванням українським користувачам пропонується локалізована версія інтерфейсу сайту.

Поки оновився сайт онлайн-кінотеатру, а також запустили сторінки у Facebook та Instagram. Судячи з усього, в додатках локалізація з’являється поступово.

Окрім того, запрацювала українська служба підтримки — допомогу з будь-якого питання можна отримати з 15:00 до 23:00 за Києвом. З технічною підтримкою можна зв’язатись як за допомогою чату, так і телефоном.

Наразі в бібліотеці онлайн-кінотеатру Netflix є немало серіалів і фільмів українською мовою: деякі з них — з субтитрами, а деякі — з повноцінним дубляжем. Список доступного контенту з українським дубляжем та субтитрами можна знайти за відповідними тегами в сервісі (1 та 2). Судячи з усього, контенту з українською локалізацією побільшає.

Будемо сподіватись, що оплату у гривнях згодом також додадуть — наразі для українців діють тарифи для Європи та ціни у євро).

Netflix в Україні

Міжнародна версія Netflix працює в Україні з 2016 року, проте з безліччю обмежень, включаючи неповну бібліотеку контенту від сторонніх виробників в порівнянні з США, оплату в євро та англомовний інтерфейс (наприкінці 2020 року додали російськомовний інтерфейс).

У 2020 році Netflix почав активно готуватись до повноцінного запуску україномовної версії сервісу — наприкінці минулого року ми дізнались про включення студій «Так Треба Продакшн» та Postmodern Postproduction до партнерської програми Netflix Post Partner Program зі статусом Gold (найвищий партнерський статус).

Повноцінна локалізація з конвертацію оплати за підписку у національну валюту та збільшення частки україномовного контенту цілком можуть забезпечити сервісу стрімкий ріст популярності в Україні. Окрім того, дуже часто Netflix не обмежується однією локалізацією, а також закуповує для своєї бібліотеки вітчизняне кіно. Будемо сподіватися, що цей підхід сервіс використає і для ринку України.

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Напередодні Netflix опублікував точну статистику про глядачів і результатам пошуку для своїх найпопулярніших фільмів і серіалів. Дізнатися найважливіші анонси та подивитися ролики з нещодавнього тригодинного стріму «Тудум», де показали десятки майбутніх проєктів, включаючи продовження «Відьмака» і «Дуже дивних справ», можна з нашого матеріалу.