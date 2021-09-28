Netflix раскрыл точную статистику о зрителях и просмотрах десяти самых популярных сериалов и фильмов
Во время конференции Code 2021 соруководитель и контент-директор Netflix Тед Сарандос раскрыл точную статистику просмотров самых популярных шоу и фильмов онлайн-кинотеатра («что-то большое сдохло в лесу»).
На одном слайде, которым Тед Сарандос поделился, находясь на сцене с Карой Свишер, Netflix поделился статистикой просмотров десяти самых популярных фильмов и сериалов. Netflix учитывал все домохозяйства, которые за 28 дней после релиза соответствующих сериалов и фильмов смотрели их как минимум две минуты.
Самые популярные шоу и сериалы Netflix
Самым популярным шоу Netflix остаются «Бриджертоны» — первый сезон псевдоисторического костюмированного сериала посмотрели на 82 миллионах аккаунтов Netflix. Следом идут «Люпен» и «Ведьмак» — оба сериала посмотрели на 76 миллионах аккаунтов. В первой пятерке также находятся «Секс/жизнь» и «Очень странные дела». Список самых просматриваемых фильмов Netflix возглавляет боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» — его посмотрели на 99 миллионах аккаунтов. На втором месте «Птичий короб» с Сандрой Буллок (89 миллионов), а замыкает первую тройку самых успешных фильмов Netflix комедийный боевик «Правосудия Спенсера» с Марком Уолбергом (85 миллионов).
На втором слайде Netflix отдельно показал рейтинг 10 лучших фильмов и сериалов по времени просмотров за 28 дней после релиза.
Лидер среди сериалов Netflix по совокупному времени просмотров — по-прежнему «Бриджертоны» (625 миллионов часов). Второе и третье место — четвертый сезон «Бумажного дома» (619 миллионов) и третий сезон «Очень странных дел» (582 миллиона). «Птичий короб» остается самой популярной полнометражной картиной сервиса с совокупным временем просмотра 282 миллиона часов. Следом идут «Тайлер Рейк: Операция по спасению» (231 миллион часов) и «Ирландец» (215 миллионов часов).
«Мы стараемся быть более прозрачными с рынком, талантами и всеми. Это огромный черный ящик для всех».
Тед Сарандос
соруководитель и контент-директор Netflix
На минувших выходных Netflix провел трехчасовое мероприятие «Тудум», где показали десятки будущих проектов, включая продолжение «Ведьмака» и «Очень странных дел». Узнать самые важные анонсы и посмотреть ролики с мероприятия можно в нашем материале по итогам трансляции.
Видеотрансляция фестиваля «TUDUM: A Netflix Global Fan Event»: трейлеры The Witcher, Arcane, The Sandman, Cowboy Bebop, Army of Thieves, Extraction 2, Vikings: Valhalla, Ozark 4, Stranger Things 4, Tiger King 2