Netflix раскрыл точную статистику о зрителях и просмотрах десяти самых популярных сериалов и фильмов

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Во время конференции Code 2021 соруководитель и контент-директор Netflix Тед Сарандос раскрыл точную статистику просмотров самых популярных шоу и фильмов онлайн-кинотеатра («что-то большое сдохло в лесу»).

На одном слайде, которым Тед Сарандос поделился, находясь на сцене с Карой Свишер, Netflix поделился статистикой просмотров десяти самых популярных фильмов и сериалов. Netflix учитывал все домохозяйства, которые за 28 дней после релиза соответствующих сериалов и фильмов смотрели их как минимум две минуты.

Самые популярные шоу и сериалы Netflix

Самым популярным шоу Netflix остаются «Бриджертоны» — первый сезон псевдоисторического костюмированного сериала посмотрели на 82 миллионах аккаунтов Netflix. Следом идут «Люпен» и «Ведьмак» — оба сериала посмотрели на 76 миллионах аккаунтов. В первой пятерке также находятся «Секс/жизнь» и «Очень странные дела». Список самых просматриваемых фильмов Netflix возглавляет боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» — его посмотрели на 99 миллионах аккаунтов. На втором месте «Птичий короб» с Сандрой Буллок (89 миллионов), а замыкает первую тройку самых успешных фильмов Netflix комедийный боевик «Правосудия Спенсера» с Марком Уолбергом (85 миллионов).

На втором слайде Netflix отдельно показал рейтинг 10 лучших фильмов и сериалов по времени просмотров за 28 дней после релиза.

Лидер среди сериалов Netflix по совокупному времени просмотров — по-прежнему «Бриджертоны» (625 миллионов часов). Второе и третье место — четвертый сезон «Бумажного дома» (619 миллионов) и третий сезон «Очень странных дел» (582 миллиона). «Птичий короб» остается самой популярной полнометражной картиной сервиса с совокупным временем просмотра 282 миллиона часов. Следом идут «Тайлер Рейк: Операция по спасению» (231 миллион часов) и «Ирландец» (215 миллионов часов).

«Мы стараемся быть более прозрачными с рынком, талантами и всеми. Это огромный черный ящик для всех». Тед Сарандос соруководитель и контент-директор Netflix

На минувших выходных Netflix провел трехчасовое мероприятие «Тудум», где показали десятки будущих проектов, включая продолжение «Ведьмака» и «Очень странных дел». Узнать самые важные анонсы и посмотреть ролики с мероприятия можно в нашем материале по итогам трансляции.