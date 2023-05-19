Netflix заявил о 5 млн пользователей тарифа с рекламой и раздумывает над 30-минутными рекламными вставками

В ноябре прошлого года Netflix запустил тарифный план с меньшей стоимостью подписки ($7) и рекламой. Сейчас руководство компании заявляет, что количество его пользователей достигло 5 млн. Полное количество подписчиков Netflix во всём мире равно 232,5 млн.
Информация была озвучена на ежегодном мероприятии Netflix, посвященном рекламе на сервисе. В ходе него Джереми Горман, президент Netflix по всемирной рекламе, и другие представители компании отчитывались о результатах рекламной политики и предлагали новые идеи. Одной из таких идей стал «30-минутный рекламный ролик может демонстрироваться в течение нескольких дней». Его история могла бы развиваться каждый раз, когда пользователь смотрит что-нибудь на Netflix. На этом фоне 30-секундная реклама в YouTube уже не выглядит устрашающе.
Выразил желание сотрудничать с рекламодателями в создании видов рекламы, которые невозможны на обычном ТВ, но реализуемы на стриминговом сервисе. Идея была высказана в качестве примера одним из директоров Netflix, Тедом Сарандосом. Речь о практической реализации и о сроках пока не идет. Интересно, что мероприятие, которое должно было состояться «вживую» в Нью-Йорке, прошло онлайн – организаторы опасались протестных действий бастующих голливудских сценаристов.
Напомним, ранее в Netflix утверждали, что получают от пользователя рекламного тарифа за $7 больше прибыли, чем от подписчика, который платит $15,99 в месяц. Также сервис ведет активную борьбу с шерингом паролей.
Netflix повертає гроші рекламодавцям — стрімінгу не вдалось досягти обіцяних переглядів у базовому тарифі з рекламою за $6,99/місяць
Источник: Reuters