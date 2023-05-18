YouTube добавит в телевизоры 30-секундную рекламу, которую нельзя пропустить, и баннеры во время паузы

Просмотр YouTube на телевизоре может стать более раздражающим, если вы не платите за отсутствие рекламы. Как было объявлено на мероприятии YouTube Brandcast, видеохостинг добавит в ролики 30 с рекламы без возможности пропуска. Изменение коснется наиболее популярного контента.

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Зрители будут видеть одну 30-секундную рекламу вместо двух 15-секундных пауз. Это не означает, что более короткие вставки полностью исчезнут. 30-секундные рекламные ролики будут доступны рекламодателям через YouTube Select — специализированную рекламную платформу, ориентированную на 5% самых популярных материалов. YouTube утверждает, что 70% показов Select приходятся на телевизоры, что делает их идеальной платформой для более длинной рекламы.

YouTube также объявил, что начинает тестировать рекламу, которая появляется, когда зритель ставит видео на телевизоре на паузу. По сведениям AdWeek, на паузе будет отображаться баннер в виде рамки вокруг видео, которій и может быть удален нажатием кнопки «Отклонить».

Представители YouTube не упомянули, когда эти изменения будут внедрены. Объявление последовало за информацией о борьбе с блокировщиками рекламы. Интересно, что несколько лет назад YouTube отменил 30-секундную рекламу и ввел те самые сдвоенные показы по 15 секунд.

Источник: The Verge