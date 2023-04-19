Netflix добавил в подписку с рекламой разрешение 1080p и продолжает борьбу с шарингом паролей

Netflix обновил тарифный план с рекламой в сторону улучшения качества и расширения функциональности. Компания заявила, что пользователи тарифа смогут просматривать контент в разрешении 1080p (ранее только 720p) с поддержкой двух одновременных потоков.

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Новые преимущества доступны пользователям в Канаде и Испании уже сейчас. Другие рынки, на которых действует тариф, получат обновление в этом месяце.

Netflix запустил план с поддержкой рекламы в ноябре прошлого года по цене $6,99 в месяц (в США), и он уже приносит компании положительные результаты.

Стриминговый сервис заявил, что в США он получает больше дохода с одного аккаунта на рекламном тарифе за $6,99, чем в случае подписки на стандартный план, который стоит $15,99 в месяц.

Говоря о доходах, финансовый директор Netflix Спенс Нойманн сказал, что в прошлом квартале компания открыла много нового контента на тарифе с поддержкой рекламы, доведя его до паритета «95% плюс» по контенту с другими более дорогими планами.

«Это [экономическая часть тарифа с рекламой] находится на уровне, который, по нашему мнению, не только обходится дешевле абонентам, но и лучше для бизнеса … думайте об этом как о 50% или более дополнительной прибыли для [нашего] бизнеса».

По данным Insider Intelligence, в этом году Netflix получит $770 млн доходов от рекламы, а в 2024 году эта цифра вырастет до $1,9 млрд.

Согласно ожиданиям компании, к концу года у Netflix будет 170,6 млн пользователей в США (снижение на 0,5% в годовом исчислении) и 682,7 млн ​​пользователей по всему миру (рост на 5,6% в годовом исчислении).

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Компания обнародовала планы дальнейшего ограничения совместного использования паролей этим летом. Выручка компании за первый квартал 2023 года составила $8,16 млрд, что немного ниже ожиданий аналитиков ($8,16 млрд).

Источник: TechCrunch