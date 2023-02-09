Глобальный запрет не за горами. Netflix уже взимает дополнительную плату за шеринг паролей в 4-х странах

Netflix развернул платную функцию обмена паролей в Канаде, Новой Зеландии, Португалии и Испании.

Аккаунты Netflix все еще доступны для совместного использования, но только в пределах одной семьи. Чтобы убедиться, что ваши устройства связаны с основным местоположением, Netflix требует от пользователей подключаться к Wi-Fi в основной сети, открывать приложение или веб-сайт и просматривать что-нибудь по крайней мере раз в 31 день.

Устройства, через которые вы подключитесь, Netflix обозначит как «надежные», запомнит их и не будет блокировать. А вот пользователям, которые попытаются войти в ваш аккаунт из другого места, предложат создать собственный аккаунт или попросят вас добавить пользователя в подписку, заплатив определенную сумму.

Платный обмен уже развернут в четырех регионах — там пользователи могут добавить в подписку двух человек за пределами своего домохозяйства.

Стоимость на каждого дополнительного пользователя по странам:

Канада — 7,99 канадских долларов;

Новая Зеландия — 7,99 новозеландских долларов;

Португалия — 3,99 евро;

Испания — 5,99 евро.

На прошлой неделе Netflix немного запутал пользователей и сообщил, что доступ с устройств, не связанных с учетной записью или учетных записей, к которым постоянно обращаются за пределами домохозяйства, можно получить через четырехзначный код подтверждения, отправленный основному владельцу аккаунта. Однако впоследствии уведомление об обновлении удалили.

На все остальные страны обновления, вероятно, будут распространены до апреля 2023 года.

По подсчетам Netflix сейчас более 100 млн человек пользуются услугами стримингового сервиса, используя чужие учетные данные для входа, а учитывая первую за десятилетие потерю подписчиков в 2022 году, понятно, почему стриминг так активизировался в своих «репрессиях».

Ранее стриминг запустил более дешевую подписку с рекламой: в первый месяц запуска на нее подписались 9% новых пользователей, а в декабре — 15%. Однако целевой аудитории Netflix не достиг, из-за чего был вынужден возвращать рекламодателям деньги.

Источник: THR