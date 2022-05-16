Newzoo: Tencent остается лидером по доходам от видеоигр, но у Microsoft самый большой рост в индустрии

Аналитическая фирма Newzoo назвала 10 компаний, которые принесли наибольший доход в индустрии видеоигр в 2021 году. Их общий заработок – $126 млрд.

Первоначально никаких изменений по сравнению с последними годами не произошло: китайская Tencent, владеющая PUBG, приносит больше всего денег в индустрии – $32,2 млрд. И для них 2021 год был намного лучше, чем 2020-й, который принес $29,3 млрд.

На втором месте – Sony, чей бизнес видеоигр упал на 2,3% по сравнению с 2020 годом, заработав в прошлом году $18,2 млрд.

Именно здесь выделяется достижение Microsoft, потому что, хотя ее бизнес видеоигр находится на четвертом месте, ниже, чем у Apple (в основном от дохода от App Store), она зарегистрировала рост на 9,6% по сравнению с 2020 годом, закрывшись с общим доходом в $12,9 млрд.

Далее следуют Google и NetEase, но внимание обращается на то, что седьмой по величине компанией в области видеоигр является Activision-Blizzard, которая не позднее 2023 года станет частью Microsoft, и которая в прошлом году получила $8,1 млрд. Принимая это во внимание, после закрытия сделки Microsoft станет второй в списке с наибольшим доходом от видеоигр, обогнав Sony.

Топ-10 замыкают Nintendo с восьмым местом и доходом в $8,1 млрд, Electronic Arts — $6,5 млрд, и Sea Limited — $4,3 млрд.