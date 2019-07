Nintendo анонсировала обновленную версию Switch с повышенной автономностью

Компания Nintendo сегодня анонсировала обновленную версию базовой консоли Switch (модельный номер HAC-001(-01)) с увеличенным временем автономной работы. Если оригинальная Switch на одном заряде способна проработать 2,5-6,5 часов, то у новой этот показатель составляет 4,5-9 часов в зависимости от игры. Например, для The Legend of Zelda: Breath of the Wild заявляют около 5,5 часов.

Nintendo просто добавила обновленную версию Switch Nintendo на страничку официального сайта, где сравниваются характеристики гибридной и портативной версий. Так что неясно, за счет чего конкретно была достигнута эта увеличенная автономность.

Обнаруженная накануне в базе данных агентства FCC документация по устройству указывала на новую SoC и память. Но официальных подробностей на этот счет нет.

Серийные номера обновленных Nintendo Switch будут начинаться с букв XKW. Кроме того, различить старую и обновленную консоль в магазине можно будет по изображению розничной упаковки:

Одновременно с улучшенной Switch компания Nintendo также анонсировала начало мировых продаж новых сине-зеленых и фиолетово-оранжевых «джойконов» с 4 октября.

Напомним, ровно неделю назад Nintendo представила новую консоль Switch Lite за $199 в более компактном корпусе без съемных контроллеров и без возможности подключения к телевизору.

