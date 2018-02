Nintendo выпустит игру Mario Kart для смартфонов и снимет мультфильм о Супер Марио

Компания Nintendo заявила, что один из её объектов интеллектуальной собственности – игра Mario Kart – появится на смартфонах. Проект под названием Mario Kart Tour запланирован на следующий фискальный год. Иными словами, он может появиться в промежутке времени между апрелем 2018 года и мартом 2019 года.

Пока что об игре Mario Kart Tour практически ничего не известно. Напомним, Mario Kart – это серия гоночных игр с фирменными героями Nintendo (Супер Марио, Варио, Донки Конг и др). Более точные сроки релиза будут объявлены дополнительно.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1 февраля 2018 г.