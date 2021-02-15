Nissan утверждает, что не ведет переговоров с Apple по созданию беспилотного автомобиля

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Формулировка не исключает, что такие переговоры имели место, но Nissan и Apple просто не смогли договориться.

Nissan выпустил официальное заявление с опровержением недавних слухов о переговорах с Apple по выпуске беспилотного автомобиля.

«Мы не ведем переговоров с Apple. В то же время компания Nissan всегда открыта для [предложений] сотрудничества и партнерства для ускорения трансформации отрасли». из официального заявления представителя Nissan изданию Reuters

В этом заявлении Nissan не уточняет, обращалась ли Apple с официальным предложением обсудить возможную сделку по совместному выпуску автомобиля, а значит оно не противоречит недавнему отчету Financial Times. В нем говорилось, что переговоры между Apple и Nissan закончились, не успев толком начаться — сделка даже не дошла до рассмотрения на уровне высшего руководства из-за разногласий по вопросам брендинга. Якобы все развалилось, когда Apple выдвинула одним из главных требований к Nissan выпуск автомобилей под собственным брендом.

«У нас есть свой рейтинг удовлетворенности среди покупателей автомобилей. Мы ни в коем случае не собираемся менять [основную] модель производства автомобилей. То, как мы проектируем, разрабатываем и производим, будет в точности таким же, как у [фактичского] производителя автомобилей, как у Nissan». Ашвани Гупта, главный операционный директор Nissan в заявлении Financial Times

За неделю до этого Hyundai и Kia открестились от активных переговоров с Apple по созданию беспилотного автомобиля, хотя до этого СМИ писали, что стороны близки к заключению сделки.