Hyundai и Kia открестились от переговоров с Apple по поводу созданию беспилотного автомобиля





После нескольких недель непрерывных слухов о переговорах с Apple южнокорейский автомобильный концерн Hyundai и входящий в него бренд KIA сделали заявление, в котором опровергли последние сообщения, что обсуждение сделки находится на финальной стадии и стороны близки к подписанию соглашения, сообщают Reuters и Bloomberg.

В Kia и материнском холдинге Hyundai заявили, что больше не ведут переговоров с Apple. Иными словами, переговоры между Hyundai/Kia и Apple (а в том, что они действительно были нет никаких сомнений) прекращены. В то же время нельзя исключать возможность, что в будущем они могут быть возобновлены, хотя это весьма маловероятное событие.

В свежем комментарии Hyundai использовал ту же размытую формулировку, что и месяц назад, когда случайно проговорился о переговорах с производителем iPhone. Автопроизводитель заявил, что обсуждал потенциальные проекты автономных электромобилей с различными партнерами, но окончательных решений по ним не было.

Незадолго до выхода официального заявления издание Bloomberg сообщило, что Apple приостановила переговоры с Hyundai. В сети поговаривают, что Apple якобы сильно «расстроилась» тем, что Hyundai проговорился о переговорах. С другой стороны, эта версия выглядит крайне неправдоподобно: как известно, в бизнесе нет места ребячеству, эмоциям и обидам, особенно на таком уровне — все решения в подобных случаях принимаются с «холодной головой» сугубо на основании меркантильных интересов.

В одном из недавних прогнозов авторитетный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что первый электромобиль Apple будет построен на платформе Hyundai E-GMP. Кроме того, издание The Business Insider сообщило о присоединении к команде разработки автомобиля Apple видного инженера Манфреда Харрера, который последние несколько лет отвечал за развитие линейки Porsche Cayenne. Кто бы в итоге не стал производственным партнером Apple, одно ясно точно — раньше 2025 года автомобиль не выйдет (в этом сходятся все отраслевые наблюдатели).