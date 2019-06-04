НКРСИ назначила проверки lifecell, Vodafone и ТриМоб из-за возможных нарушений при переносе номера MNP (Киевстар начали проверять еще раньше)

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Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации сегодня приняла решение проверить мобильных операторов lifecell, Vodafone и ТриМоб на наличия возможных нарушений при осуществлении услуги переноса номера (MNP), сообщает издание Liga.net.

«Операторы прислали нам заявления о проведении внеплановой проверки по собственному желанию, хотя инициаторами этого решения были мы», — отметили в пресс-службе НКРСИ.

Регулятор уже проводит проверку оператора Киевстар, против которого было больше всех жалоб о сложностях при переносе номера. Его комиссия начала проверять 29 мая и закончит 11 июня. Проверки других операторов будут проходить в первой половине июля.

Напомним, что ранее lifecell жаловался на Киевстар, который «не отпускает» своих абонентов к другим операторам по процедуре MNP. По данным lifecell, в период с 1 по 15 мая из 1437 направленных оператору-донору Киевстар запросов было получено 945 отказов на перенос номера, что составляет 66% отказов среди всех направленных этому оператору-донору запросов.

В свою очередь Киевстар отметил, что выполняет все заявки, которые соответствуют требованиям утвержденного НКРСИ «Порядка предоставления услуг перенесения номеров». В компании обратили внимание, что клиенту могут отказать в переносе номера «в случае, если он подал неполные или недостоверные данные о себе, если номер телефона абонента ранее был отключен за задолженность или абонент подал заявки сразу к нескольким операторам мобильной связи».

Ранее украинские мобильные операторы рассказали, как относятся к услуге MNP.

Источник: Liga.net