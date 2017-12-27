НКРСИ обязала мобильных операторов Украины с 2018 года измерять и публиковать среднюю скорость передачи данных в мобильных сетях

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) обязала мобильных операторов Украины с 2019 года публиковать среднюю скорость передачи данных в сотовых сетях, для чего им придется проводить соответствующие испытания в течение 2018 года. Об этом говорится в решении регулятора № 656 от 19 декабря 2017 года об утверждении перечней показателей качества телекоммуникационных услуг.

Для обеспечения всестороннего информирования потребителей об уровне качества телекоммуникационных услуг, которые предоставляются операторами, указанным решением Комиссии утверждены три перечня показателей качества, а именно для: фиксированной телефонной связи – 9 показателей, мобильной связи – 8 показателей, услуг по доступу к Интернету – 5 показателей.

В частности, пункт 7 перечня показателей качества операторов мобильной связи обязывает измерять и указывать среднюю скорость передачи данных (для HTTP) во время загрузки web-страницы потребителем. Среднюю скорость передачи данных определяют в соответствии с ETSI TS 102 250-2, как среднюю скорость передачи данных в течение всего времени получения услуги после успешной установки сеанса передачи данных. При этом сеанс передачи данных должен быть успешно завершен.

НКРСИ также напомнило, что операторы должны не позднее 30 января 2018 года подать в Комиссию отчеты по результатам испытаний показателей качества услуг, проведенных в течение 2017 года согласно решению НКРСИ от 13.12.2016 № 660. Также, операторы должны обнародовать эту информацию путем размещения ее в средствах массовой информации или на собственных веб-сайтах, а также в местах продажи телекоммуникационных услуг и проведения расчетов за них.

Напомним, что с 01.01.2017 года компании обязаны указывать в договорах о предоставлении телекоммуникационных услуг доступа к Интернету значения минимальных скоростей передачи и приема данных в сетях фиксированной связи, которые измеряются в соответствии с ДСТУ ETSI EG 202 057-4: 2015 (ETSI EG 202 057-4: 2008, IDT).

Источники: НКРСИ, ЛІГА.net