НКЦБФР раскритиковала законопроекты о криптовалютах и требует их доработки

В прошлом месяце в ВРУ было зарегистрировано сразу два законопроекта об обращении криптовалют в Украине: «Об обращении криптовалют в Украине» №7183 от 06.10.2017 и «О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине» №7183-1 от 10.10.2017. И оба эти документа подверглись критике со стороны Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Регулятор отметил в своём заявлении, что не может поддержать данные законопроекты в текущих редакциях. В ведомстве настаивают на их доработке, учитывая ряд замечаний. В НКЦБФР заявляют, что использование термина «криптовалюта» в законодательстве является неоправданным, поскольку по своей сути это понятие является результатом финансового инжиниринга и не является «валютой». В связи с этим считает более целесообразным употребление термина «криптоединица».

В НКЦБФР заявляют, что правовой статус «криптовалюта» в развитых странах отличается, и обычно, криптовалюта рассматривается как финансовый инструмент, инвестиционный актив или товар. Именно такое определение регулятор видит наиболее приемлемым.

Комиссия также считает нецелесообразным предложенное законопроектами жесткое регулирование. Отмечается, что на данном этапе (глобальной неопределенности в вопросе регулирования рынка криптовалют) регулирование должно происходить на основе принципов и заключаться во введении общей правовой «легализации» финансовым регулятором конкретной криптоединицы, исходя из характера и количества сторон операций, которые с ней осуществляются, системы ее учета, и тому подобное.

Источник: «Лига.Бизнес»