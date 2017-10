Нобелевскую премию по химии присудили за развитие криоэлектронной микроскопии

Как известно, в этот понедельник началась нобелевская неделя – каждый день в Шведской королевской академии наук в Стокгольме объявляют лауреатов премии в определенной области науки. И сегодня день объявления имен лауреатов по химии.

Watch the very moment the 2017 #NobelPrize in Chemistry is announced! pic.twitter.com/xwoThkOpn8

Итак, объявили 109-ю Нобелевскую премию по химии 2017 года присудили профессору Университета Лозанны Жаку Дубоши, американцу Иоакиму Франку и британскому ученому Ричарду Хендерсону с формулировкой за «разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры биомолекул с высоким разрешением в растворе». Подробнее о работах лауреатов можно прочитать в пресс-релизе комитета.

Криоэлектронная микроскопия (крио-ЭМ) – это форма просвечивающей электронной микроскопии, в которой образец исследуется при очень низких температурах.

Cryo-EM makes it possible to portray biomolecules after freezing them very fast (vitrification method) so its natural shape is preserved. pic.twitter.com/SXgeAVUk24

