Нобелевскую премию по химии присудили за развитие криоэлектронной микроскопии

Как известно, в этот понедельник началась нобелевская неделя – каждый день в Шведской королевской академии наук в Стокгольме объявляют лауреатов премии в определенной области науки. И сегодня день объявления имен лауреатов по химии.

Watch the very moment the 2017 #NobelPrize in Chemistry is announced! pic.twitter.com/xwoThkOpn8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2017

Итак, объявили 109-ю Нобелевскую премию по химии 2017 года присудили профессору Университета Лозанны Жаку Дубоши, американцу Иоакиму Франку и британскому ученому Ричарду Хендерсону с формулировкой за «разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры биомолекул с высоким разрешением в растворе». Подробнее о работах лауреатов можно прочитать в пресс-релизе комитета.

Криоэлектронная микроскопия (крио-ЭМ) – это форма просвечивающей электронной микроскопии, в которой образец исследуется при очень низких температурах.

Cryo-EM makes it possible to portray biomolecules after freezing them very fast (vitrification method) so its natural shape is preserved. pic.twitter.com/SXgeAVUk24 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2017

Метод витрификации (остекловывание клеток при низких температурах), разработанный Дубоше, позволяет мгновенно замораживать биомолекулы размером около 10 нанометров при температуре около -196°C без изменения формы. Используя этот метод ученые смогли исследовать вирус Зика и белки, отвечающие за циркадные ритмы (биологические часы) организма. Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2017 года дали как раз за исследование биологических часов, но другим ученым.

Главным преимуществом крио-ЭМ является то, что технология позволяет наблюдать за биомолекулами на атомарном уровне в их родной среде, не прибегая к разного рода дополнительным воздействиям (окрашивание, изменение формы т.д.).

Нобелевская премия по химии 2016 года была вручена Жан-Пьеру Соважу, сэру Фрейзеру Стоддарту и Бернарду Феринга с формулировкой «за проектирование и синтез молекулярных машин». Первый разработал удобный метод для синтеза особого класса соединений — катенанов, выделяющихся механическими связями молекул, второй расширил список соединений с подобными «нехимическими» связями, третий первым синтезировал молекулу, способную под воздействием света менять форму и вращаться подобно пропеллеру в строго заданном направлении.

Ранее Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине, а также по физике. Осталось еще узнать имена лауреатов премии по литературе и премии мира. Отметим, что последнего по традиции объявляют в Осло, а не в Стокгольме, как остальных.

Размер премии в каждой из номинаций в 2017 году составляет 9 млн шведских крон, или более $1,1 млн.

Источник: nobelprize.org