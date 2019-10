Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи

Как и было запланировано, сегодня, 9 октября, в Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по химии в 2019 году. И снова лауреатов трое: Джон Гуденаф (США, Университет Техаса в Остине), Стенли Виттингхэм (США, Университет Бингемтон) и Акира Ёсино (Япония, Asahi Kasei Corporation и Университет Мейдзё). Награду присудили за создание литий-ионных батарей. За объявлением лауреатов можно было следить в прямой трансляции на канале Нобелевского комитета в YouTube.

На сегодняшний день литий-ионные аккумуляторы повсеместно используются в качестве источника питания для самых разных устройств, начиная от потребительской электроники (смартфоны, планшеты, ПК) и заканчивая робототехникой, наземных транспортом и авиацией.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

Разработка литий-ионных аккумуляторов велась в 1970-1980-х гг.

In the early 1970s, Stanley Whittingham, awarded this year’s Chemistry Prize, used lithium’s enormous drive to release its outer electron when he developed the first functional lithium battery.#NobelPrize pic.twitter.com/lRD2zBNm4T — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

В 1973 году Стенли Виттингхэм предложил использовать сульфиды титана в качестве катодного материала, а в 1976 году был создан первый подобный аккумулятор. В 1979-1980-х гг. Джон Гуденаф предложил заменить сульфид титана на материалы на основе оксида кобальта. Так были созданы литий-ионные аккумуляторы на основе кобальтита лития Li x CoO 2 . Научная группа под руководством Акиры Ёсино создала первую коммерчески жизнеспособную литий-ионную батарею в 1985 году. Вместо лития в аноде он использовал нефтяной кокс, углеродный материал, который, подобно катодному оксиду кобальта, может интеркалировать ионы лития.

This year’s #NobelPrize laureate Akira Yoshino succeeded in eliminating pure lithium from the battery, instead basing it wholly on lithium ions, which are safer than pure lithium. This made the battery workable in practice. pic.twitter.com/9tqSh5zTsS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

Принцип работы литий-ионный аккумуляторов основан на электрохимических реакциях окисления металлического лития, входящего в состав анода. Во время разрядки литий окисляется и в форме катиона движется к катоду, а при зарядке под действием приложенного электрического напряжения катионы лития выходят из катода и оседают обратно на аноде, возвращаясь в исходное состояние. Несмотря на то, что за последние годы литий-ионные аккумуляторы стали заметно лучше по всем ключевым аспектам, этот принцип остается неизменным.

Подробнее о достижениях ученых рассказывает пресс-релиз на сайте Нобелевского комитета.

В прошлом году премию по химии присудили Фрэнсис Арнольд — «за направленную эволюцию ферментов», а также Джорджу Смит у и Грегори Уинтеру — «за фаговое отображение пептидов и антител».

В 2017 году Нобелевскую премию по химии получили Жак Дюбоше, Иоахим Франк и Ричард Хендерсон за «разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры биомолекул с высоким разрешением в растворе».

Нобелевская премия по химии в 2016 году была вручена Жан-Пьеру Соважу, сэру Фрейзеру Стоддарту и Бернарду Феринга «за проектирование и синтез молекулярных машин».

Источник: nobelprize.org