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Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи

Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи

Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи


Как и было запланировано, сегодня, 9 октября, в Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по химии в 2019 году.  И снова лауреатов трое: Джон Гуденаф (США, Университет Техаса в Остине), Стенли Виттингхэм (США, Университет Бингемтон) и Акира Ёсино (Япония, Asahi Kasei Corporation и Университет Мейдзё). Награду присудили за создание литий-ионных батарей. За объявлением лауреатов можно было следить в прямой трансляции на канале Нобелевского комитета в YouTube.

На сегодняшний день литий-ионные аккумуляторы повсеместно используются в качестве источника питания для самых разных устройств, начиная от потребительской электроники (смартфоны, планшеты, ПК) и заканчивая робототехникой, наземных транспортом и авиацией.

Разработка литий-ионных аккумуляторов велась в 1970-1980-х гг.

В 1973 году Стенли Виттингхэм предложил использовать сульфиды титана в качестве катодного материала, а в 1976 году был создан первый подобный аккумулятор. В 1979-1980-х гг. Джон Гуденаф предложил заменить сульфид титана на материалы на основе оксида кобальта. Так были созданы литий-ионные аккумуляторы на основе кобальтита лития LixCoO2. Научная группа под руководством Акиры Ёсино создала первую коммерчески жизнеспособную литий-ионную батарею в 1985 году. Вместо лития в аноде он использовал нефтяной кокс, углеродный материал, который, подобно катодному оксиду кобальта, может интеркалировать ионы лития.

Принцип работы литий-ионный аккумуляторов основан на электрохимических реакциях окисления металлического лития, входящего в состав анода. Во время разрядки литий окисляется и в форме катиона движется к катоду, а при зарядке под действием приложенного электрического напряжения катионы лития выходят из катода и оседают обратно на аноде, возвращаясь в исходное состояние. Несмотря на то, что за последние годы литий-ионные аккумуляторы стали заметно лучше по всем ключевым аспектам, этот принцип остается неизменным.

Подробнее о достижениях ученых рассказывает пресс-релиз на сайте Нобелевского комитета.

В прошлом году премию по химии присудили Фрэнсис Арнольд — «за направленную эволюцию ферментов», а также Джорджу Смит у и Грегори Уинтеру — «за фаговое отображение пептидов и антител».

В 2017 году Нобелевскую премию по химии получили Жак Дюбоше, Иоахим Франк и Ричард Хендерсон за «разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры биомолекул с высоким разрешением в растворе».

Нобелевская премия по химии в 2016 году была вручена Жан-Пьеру Соважу, сэру Фрейзеру Стоддарту и Бернарду Феринга «за проектирование и синтез молекулярных машин».

Источник: nobelprize.org

  • В понедельник и вторник были объявлены обладатели Нобелевской премии по медицине и физиологии (Уильям Келин, Питер Рэтклиф и Грегг Семенца — за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода) и по физике (Джеймс Пиблз — за «теоретические открытия в области космологии», а также Мишель Майор и Дидье Кело — за «открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды»).
  • 9 октября Нобелевский комитет объявит имя обладателя премии по химии. 10 октября в Осло назовут лауреата по литературе, 11 октября назовут лауреата премии мира, а 14 октября «нобелевская неделя» завершится присуждением премии по экономике.
  • Размер премии в каждой из номинаций в 2019 году составляет 9 млн шведских крон — около $900 тыс. по текущему курсу.
  • Торжественная церемония вручения премии пройдет 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля.
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