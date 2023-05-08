«Ночной агент» на Netflix теперь можно посмотреть с украинским дубляжом — шпионский боевик входит в топ-5 самых популярных шоу на платформе

Шпионский боевик «Ночной агент‎» / The Night Agent — один из самых заметных оригинальных сериалов Netflix первой половины 2023 года — со вчерашнего дня имеет украинскую аудиодорожку, поэтому можете наверстать и насладиться шоу, если раньше отложили или пропустили премьеру.

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Netflix продолжает активно сотрудничать с украинскими студиями и актерами дубляжа по локализации собственного контента (фильмы и сериалы) несмотря на войну, но в отдельных случаях перевод (субтитры или полноценный дубляж) появляется не сразу (в день премьеры), а несколько позже, что в общем тоже неплохо (много украинского контента не бывает). «Ночной агент» как раз такой случай — его премьера на Netflix состоялась 23 марта, а украинский дубляж подвезли только вчера.

За первые 28 дней зрители провели по просмотру сериала «Ночной агент» 627 млн ​​часов – это пятый лучший результат среди англоязычных сериалов Netflix. И сейчас сериал Шона Райана занимает седьмую строчку в региональном украинском топе самых популярных шоу Netflix на этой неделе.

Сериал «Ночной агент» основан на бестселлере Мэтью Квирка и рассказывает о сотруднике ФБР Питере Сазерленде, который расследует заговор в Белом доме. Netflix уже заказал второй сезон (на 7-й день после выхода первого), который должен выйти в 2024 году.

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