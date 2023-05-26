Nothing Phone (2) выйдет уже в июле: SoC Snapdragon 8+ Gen 1, более емкий аккумулятор и другие улучшения

В недавнем интервью Forbes генеральный директор компании Nothing Карл Пей поделился некоторыми подробностями о грядущем смартфоне Nothing Phone (2). В частности, он подтвердил, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8+ Gen 1.
На вопрос, почему Nothing решили использовать более старый чипсет в своем новом смартфоне, Карл Пей объяснил, что Snapdragon 8+ Gen 1 получил множество обновлений с момента своего выпуска и зарекомендовал себя как надежный чип. По словам Карла Пея, Nothing отдает приоритет «пользовательскому опыту, а не первенству в гонке спецификаций».
Кроме того, похоже, что с выпуском нового смартфона Nothing попытается конкурировать в основном с Apple на рынке США. Карл Пей заявил, что Nothing Phone (1) привлек значительное количество пользователей iPhone и, поскольку на рынке смартфонов в США в настоящее время доминирует Apple, это открывает большие возможности для Nothing Phone (2).
В дополнение к интервью команда Nothing раскрыла информацию о батарее и примерных сроках выпуска Nothing Phone (2). Сообщается, что устройство получит аккумулятор емкостью 4700 мАч (против 4500 мАч у Nothing Phone первого поколения). В компании ожидают, что благодаря эффективности Snapdragon 8+ Gen 1 и более емкой батарее общая производительность Phone (2) будет примерно на 80% выше, чем у предшественника. Смартфон будет выпущен примерно в июле.
Источник: phonearena