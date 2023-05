Nothing Phone (2) выйдет уже в июле: SoC Snapdragon 8+ Gen 1, более емкий аккумулятор и другие улучшения

В недавнем интервью Forbes генеральный директор компании Nothing Карл Пей поделился некоторыми подробностями о грядущем смартфоне Nothing Phone (2). В частности, он подтвердил, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8+ Gen 1.

Курс QA MANUAL Курс для тих, хто бажає стати професійним тестувальником. Тестуй, ломай та заробляй на цьому гроші! Дізнатися про програму

На вопрос, почему Nothing решили использовать более старый чипсет в своем новом смартфоне, Карл Пей объяснил, что Snapdragon 8+ Gen 1 получил множество обновлений с момента своего выпуска и зарекомендовал себя как надежный чип. По словам Карла Пея, Nothing отдает приоритет «пользовательскому опыту, а не первенству в гонке спецификаций».

Кроме того, похоже, что с выпуском нового смартфона Nothing попытается конкурировать в основном с Apple на рынке США. Карл Пей заявил, что Nothing Phone (1) привлек значительное количество пользователей iPhone и, поскольку на рынке смартфонов в США в настоящее время доминирует Apple, это открывает большие возможности для Nothing Phone (2).

В дополнение к интервью команда Nothing раскрыла информацию о батарее и примерных сроках выпуска Nothing Phone (2). Сообщается, что устройство получит аккумулятор емкостью 4700 мАч (против 4500 мАч у Nothing Phone первого поколения). В компании ожидают, что благодаря эффективности Snapdragon 8+ Gen 1 и более емкой батарее общая производительность Phone (2) будет примерно на 80% выше, чем у предшественника. Смартфон будет выпущен примерно в июле.

Источник: phonearena