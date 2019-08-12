Ноутбук Dell XPS 13 получил процессоры Intel Core 10-го поколения (Ice Lake-U), а HP Envy X360 15, ASUS ZenBook Duo и ZenBook 15 — Core i7-10510U (Comet Lake-U)





Производители мобильных ПК принялись переводить устройства на процессоры Intel нового поколения.

Как известно, модельный ряд новейших мобильных процессоров Intel Core десятого поколения представлен двумя линейками: 10-нанометровыми Ice Lake-U и 14-нанометровыми Comet Lake-U. Модели Intel Core i3-1005G1, Core i5-1035G1 и Core i7-1065G7, принадлежащие к линейке Ice Lake-U, уже можно встретить в новом ноутбуке-трансформере Dell XPS 13, предлагающемся по цене от $1000. Эта модель стала первым мобильным ПК с новыми 10-нм CPU Intel Core 10-го поколения. Мы уже рассказывали об этой модели в мае, когда состоялся ее формальный анонс.

Одновременно с Dell XPS 13 на 10-нм CPU Ice Lake-U в продажу поступили конкурирующие модели HP Envy X360 15 и ASUS ZenBook Duo в новой конфигурации с процессором Core i7-10510U семейства Comet Lake-U. Напомним, ASUS ZenBook Duo дебютировал на недавней выставке Computex 2019 и выделяется в первую очередь двумя сенсорными экранами разрешением 4K. С его подробными техническими характеристиками и особенностями можно ознакомиться в нашем анонсе и первом взгляде.

Что касается HP Envy X360 15, особенностью этой модели выступает сенсорный экран, который может раскрываться на угол 360 градусов, что позволяет использовать устройство в двух режимах (ноутбук и планшет). Ноутбук по-прежнему оснащается видеокартой NVIDIA GeForce MX250, 16 ГБ оперативной памяти и сенсорным экраном IPS диагональю 15,6 дюйма разрешением Full HD.

Ноутбук ASUS ZenBook Duo в конфигурации с новым CPU Core i7-10510U предлагается за 1600 евро, а вот цена HP Envy X360 15 пока не сообщается. К слову, модель ZenBook 15 UX534 также получила CPU Core i7-10510U и оценена в 1300 евро.

Источник: Dell, ITHome, ITHome, Notebookcheck.net