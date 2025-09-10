Ноутбуки HP обошли MacBook по популярности в США, восприятие качества Apple снизилось, — опрос

Опрос в рамках определения Американского индекса удовлетворенности клиентов (ACSI) за 2025 год показал изменения в предпочтениях пользователей компьютеров. Если раньше Apple возглавляла рейтинг самых популярных производителей ПК, то теперь первое место получила компания HP. Хотя в целом уровень удовлетворенности пользователей компьютерами немного снизился по сравнению с 2024 годом, исследование подчеркнуло, что именно дизайн стал самой сильной стороной современных ПК. Наиболее проблемным остается взаимодействие с колл-центрами поддержки.

Исследование ACSI охватило 16 205 респондентов, которые заполнили анкеты с оценкой ожиданий, качества и ощущения ценности устройств. Результаты показали, что больше всего потеряли в рейтинге Apple, Microsoft и Acer — каждая компания потеряла по 3 пункта. Если в 2024 году Apple имела 85 баллов и была лидером, то на этот раз ее оценка составила 82, и компания оказалась на втором месте. HP также потеряла 1 пункт (с 84 до 83), но этого хватило, чтобы обойти Apple и стать самым популярным производителем ПК в 2025 году.

Что касается планшетов, то результаты еще более заметны — уровень удовлетворенности упал с 81 балла в 2024 году до 77 в 2025-м. В этом сегменте в рейтинг добавили и Amazon, что лишь подчеркнуло конкуренцию среди производителей.

Интересно, что только Dell смогла улучшить позиции: ее показатель вырос с 80 до 82 баллов. В то же время другие бренды, включая Apple, Microsoft и Acer, потерпели падение.

Опрос ACSI анализировал различные аспекты пользовательского опыта: дизайн, доступность программного обеспечения, простоту работы, качество графики и звука. В целом оценки остались близкими к прошлогодним, но ниже всего пользователи оценили защиту от сбоев, качество «функций» вроде ОС и встроенного ПО, а также уровень поддержки колл-центров.

Исследование также отмечает, что сервисный опыт может объяснять разницу в уровне удовлетворенности между настольными ПК и планшетами. Производители расширяют сеть сервисных центров, пытаясь сделать ремонт более доступным, но высокие затраты на обслуживание и ограниченная доступность запчастей все еще остаются серьезной проблемой.

Еще один интересный момент: пользователи выше оценили опыт работы с настольными компьютерами, чем с ноутбуками. При этом такие критерии, как удовлетворенность от сайтов, должны были быть одинаковыми для обеих категорий устройств.

Источник: pcworld