banner
Новости Технологии 10.09.2025 comment views icon

Ноутбуки HP обошли MacBook по популярности в США, восприятие качества Apple снизилось, — опрос

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Ноутбуки HP обійшли MacBook за популярністю у США, сприйняття якості Apple знизилося, — опитування

Опрос в рамках определения Американского индекса удовлетворенности клиентов (ACSI) за 2025 год показал изменения в предпочтениях пользователей компьютеров. Если раньше Apple возглавляла рейтинг самых популярных производителей ПК, то теперь первое место получила компания HP. Хотя в целом уровень удовлетворенности пользователей компьютерами немного снизился по сравнению с 2024 годом, исследование подчеркнуло, что именно дизайн стал самой сильной стороной современных ПК. Наиболее проблемным остается взаимодействие с колл-центрами поддержки.

Исследование ACSI охватило 16 205 респондентов, которые заполнили анкеты с оценкой ожиданий, качества и ощущения ценности устройств. Результаты показали, что больше всего потеряли в рейтинге Apple, Microsoft и Acer — каждая компания потеряла по 3 пункта. Если в 2024 году Apple имела 85 баллов и была лидером, то на этот раз ее оценка составила 82, и компания оказалась на втором месте. HP также потеряла 1 пункт (с 84 до 83), но этого хватило, чтобы обойти Apple и стать самым популярным производителем ПК в 2025 году.

Ноутбуки HP обійшли MacBook за популярністю у США, сприйняття якості Apple знизилося, — опитування
Удовлетворенность производителями компьютеров / ACSI

Что касается планшетов, то результаты еще более заметны — уровень удовлетворенности упал с 81 балла в 2024 году до 77 в 2025-м. В этом сегменте в рейтинг добавили и Amazon, что лишь подчеркнуло конкуренцию среди производителей.

Интересно, что только Dell смогла улучшить позиции: ее показатель вырос с 80 до 82 баллов. В то же время другие бренды, включая Apple, Microsoft и Acer, потерпели падение.

Опрос ACSI анализировал различные аспекты пользовательского опыта: дизайн, доступность программного обеспечения, простоту работы, качество графики и звука. В целом оценки остались близкими к прошлогодним, но ниже всего пользователи оценили защиту от сбоев, качество «функций» вроде ОС и встроенного ПО, а также уровень поддержки колл-центров.

Исследование также отмечает, что сервисный опыт может объяснять разницу в уровне удовлетворенности между настольными ПК и планшетами. Производители расширяют сеть сервисных центров, пытаясь сделать ремонт более доступным, но высокие затраты на обслуживание и ограниченная доступность запчастей все еще остаются серьезной проблемой.

Ноутбуки HP обійшли MacBook за популярністю у США, сприйняття якості Apple знизилося, — опитування
Удовлетворенность различными аспектами владения компьютерами / ACSI

Еще один интересный момент: пользователи выше оценили опыт работы с настольными компьютерами, чем с ноутбуками. При этом такие критерии, как удовлетворенность от сайтов, должны были быть одинаковыми для обеих категорий устройств.

Источник: pcworld

Популярные новости

arrow left
arrow right
NVIDIA RTX 5070 в процессоре ПК — Geekbench раскрывает GPU чипа N1X
Сколько зарабатывают специалисты ИИ в Microsoft? В сеть попала таблица
"OpenAI съест Microsoft живьем": Илон Маск отреагировал на старт GPT-5 в продуктах компании
"Каша из багов". Gears of War: Reloaded стартовала в Steam со "скромным" рейтингом в 50%.
Windows 11 vs Phison: следы таинственного сбоя SSD ведут к особой прошивке (обновлено)
Гаджетами на iOS теперь можно управлять мысленно
Очень дорогие весы: приложение для Apple MacBook позволяет взвешивать на тачпаде предметы до 3,5 кг
Злая шутка от Microsoft: уволенных работников заменят на ИИ, который они же и разработали
Новые документы Microsoft Word будут автоматически сохраняться в "облаке"
Apple представила iPhone 17 Pro: самая большая батарея среди всех iPhone, до 2 ТБ в версии Max и цена от $1099
Google едва не запустил собственный «ChatGPT» раньше OpenAI, — бывший разработчик, CEO Microsoft AI
Новый патент Apple: "Согните монитор, вы неправильно на него смотрите"
Ремонтник консолей наткнулся на "редкую" Xbox, которую заблокировали из-за долгов
Microsoft на взлете до $4 трлн: стремительный рост капитализации на фоне увольнений и внедрения ИИ
Microsoft закрыла магазин фильмов на Xbox и ПК
В ZeniMax возмущены «бесчеловечными» увольнениями Microsoft — из Elder Scrolls Online ушли «абсолютно важные» люди
Встречайте, Apple Watch Ultra 3: спутниковая связь, увеличенный экран и до 42 часов автономной работы за $799
Asus ROG Xbox Ally выйдет в октябре: с масштабированием Automatic Super Resolution (Auto SR) и программой совместимости игр
Apple iPhone на грани запрета в США — из-за дисплеев BOE, нарушающих права Samsung
Строители побеждают программистов: Microsoft рассказала, какие профессии заменит искусственный интеллект
Ждал миллион, а получил $1000: Apple "скромно" отблагодарила разработчика, который нашел критическую ошибку в iOS
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить