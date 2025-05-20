Ноутбуки с NVIDIA RTX 50 получили улучшение производительности и потребления в драйверах — результат заметен

Раздел Технологии выходит при поддержке

NVIDIA исправила одну из самых больших проблем ноутбуков с видеокартами GeForce RTX 50 — без упоминания в официальных заметках к выпуску (только позже на форуме).

Ранее обозреватели заметили, что мобильные видеокарты NVIDIA RTX 50 не «осваивают» номинально доступную для них мощность. Модели с максимальным TGP, который зависит от системы, но обычно достигает 175 Вт, едва достигали 170 Вт.

Запуск ноутбуков с RTX 50 в свое время был отложен. Когда они вышли и были опубликованы первые тесты производительности (в основном ноутбуков Razer Blade), они не отражали весь потенциал видеокарт, которым не хватало мощности из-за нехватки TGP. Более поздние обзоры других ноутбуков подтвердили это и результат. Естественно, низкая производительность возмутила пользователей: например, RTX 5090 при определенных условиях работала даже хуже, чем RTX 4090.

NVIDIA официально подтвердила исправление на форумах GeForce — после того, как драйвер уже был выпущен. Обозреватели, в частности ютубер GizmoSlipTech, уже подтверждают, что обновление драйвера решает проблему. Он увеличивает тактовую частоту графического процессора примерно на 50 МГц и улучшает производительность на несколько кадров в секунду — хотя это не слишком мощный скачок.

Источник: VideoCardz

Раздел Технологии выходит при поддержке

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