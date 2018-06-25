«Нова Пошта» отказалась от почтоматов в отделениях «ПриватБанка» и будет развивать собственную сеть. В планах — 1000 зон самообслуживания до 2020 года

Компания «Нова Пошта» сообщила, что приняла решение прекратить сотрудничество с провайдером почтоматов в отделениях «Приватбанка» и сконцентрироваться на развитии собственной сети.

До этого собственную сеть почтоматов «Нова Пошта» развивала параллельно с использованием почтоматов сети «Приватбанка». Одной из причин отказа от сотрудничества с ООО «Виеней-Автолизинг» в компании назвали неудобный для клиентов график доступа к почтоматам — преимущественно до 18:00 и с обеденным перерывом, что обусловлено режимом работы отделений банка. В свою очередь собственные почтоматы «Новой Пошты» работают минимум до 21:00 и расположены в более удобных для клиентов местах, включая отделения компании, ТРЦ и т.д.

«Мы благодарны нашим партнерам за многолетнее сотрудничество и возможность убедиться в том, что почтоматы — перспективное направление для рынка логистики, — прокомментировал решение компании директор «Нова Пошта» Александр Бульба. — Наши клиенты привыкли к этому способу доставки, а потому мотивировали нас принять решение о развитии своей сети почтоматов для удобства наших клиентов».

На сегодняшний день сеть почтоматов в рамках зон самообслуживания «Нова Пошта» насчитывает 46 единиц, преимущественно в отделениях собственной сети. Учитывая большой спрос и популярность этого способа доставки среди клиентов, компания планирует активно развивать свою сеть почтоматов и в период 2018-2019 гг. ввести в работу более 1000 зон самообслуживания, как в собственной сети, так и на внешних локациях. Первым шагом в расширении сети стало развитие мини-отделений и зон самообслуживания на основе почтоматов во всех супермаркетах сети «Ашан».

В свою очередь издание AIN.UA указывает на то, что отказ «Нова пошта» от сотрудничества с «Виеней-Автолизинг» может быть связан не в последнюю очередь с тем, что сеть почтоматов покупает конкурент. Как оказалось, 1400 почтоматов в «ПриватБанке» купил другой украинский логистический оператор Meest Express. По данным источников на рынке, оператор покупает только почтоматы, а не компанию «Виена-Автолизинг». Сделка находится на стадии завершения, общая сумма могла составить несколько миллионов долларов.

Источники: «Нова Пошта», AIN.UA