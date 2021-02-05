«Нова пошта» відкрила нову чергу Київського інноваційного терміналу і розповіла, як відбувається сортування посилок (Відео)





Компанія «Нова пошта» повідомила про запуск другої черги Київського інноваційного терміналу (КІТ). Це дозволило вдвічі збільшити потужність терміналу та обробляти 50 тис. посилок на годину.

Зазначається, що будівництво другої черги КІТ тривало 10 місяців, а тестування розпочалося у грудні минулого року. Інвестиції компанії в будівництво та обладнання для оснащення другої черги склали €14 млн. Перша черга Київського інноваційного терміналу була запущена у 2018 році. КІТ – це найбільший автоматизований термінал «Нової пошти». За 2020 рік тут оброблено 124 млн посилок.

Друга черга терміналу є багаторівневою та оснащена сучасним обладнанням нідерландської компанії Vanderlande. Посилки від 1,5 кг та шириною до 1,2 м сортуються на автоматизованих сортувальних стрічках. Зокрема, вздовж стрічки, якою рухаються посилки, розташовані спеціальні планки – так звані «чобітки», що в потрібний момент зіштовхують посилку в окремі відгалуження сортувальної лінії в залежності від напрямку доставки. Наразі такі сортувальні лінії запущені на двох поверхах. На початку весни запрацює ще одна лінія сортування, яка розташовуватиметься на третьому поверсі. Крім того, посилки до 1,5 кг на терміналі сортуються окремо, через автоматичне сортувальне обладнання.

Для централізованого збору посилок з усіх поверхів встановлені спіральні вертикальні жолоби (так звані «мушлі»), якими всі посилки рухаються донизу. З «мушлі» посилки потрапляють безпосередньо на спеціальні телескопічні конвеєри, звідки завантажуються безпосередньо в автомобілі. Конвеєри полегшують роботу працівників терміналу та зменшують час перебування посилки на терміналі. Наразі термінал оснащений 46 такими конвеєрами, а після запуску третьої сортувальної лінії будуть встановлені додаткові.