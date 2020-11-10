«Нова пошта» внедрила функцию бесконтактной автоматической оплаты за посылку после осмотра





Компания «Нова пошта» предложила клиентам новый способ оплаты в отделениях с помощью услуги бесконтактного автоматического списания денег за посылку. Суть услуги заключается в том, что оплата осуществляется автоматически с карты клиента, после того как он осмотрел и готов забрать посылку.

Обязательное условие – предварительно необходимо привязать банковскую карту к приложению «Новой пошты» и выбрать ее в качестве основной для списаний (или если карт несколько – выбрать ту, с которой средства будут списывать по умолчанию). После осмотра посылки достаточно сообщить о выбранном способе оплаты кассиру или оператору.

С этой дополнительной опцией «Нова Пошта» предлагает пользователям еще одну технологию для оплаты посылок, одновременно обеспечивая экономию времени. Теперь можно не только отказаться от наличных и пластиковой карты, но и нет необходимости лишний раз доставать телефон, ожидать сдачу или пока терминал проведет платеж. Для обеспечения дополнительной безопасности проведения оплаты, если сумма за товар превышает 500 гривен, то перед списанием средств клиент получит SMS с кодом, которым необходимо подтвердить платеж.

По словам представителей компании, сэкономленные секунды времени в сумме помогут ускорить процесс выдачи посылок и снизить нагрузку в отделениях. Кроме того, бесконтактные методы оплаты помогают обеспечить безопасность получателя, ограничивая лишний физический контакт и обеспечивая быстрое и безопасное взаимодействие. Работу сервиса обеспечивает финансовая компания Пост Финанс, которая является частью группы компаний Новой почты.

Услуга может быть подключена по инициативе покупателя в личном кабинете или мобильном приложении «Новой пошты. Для этого покупатель должен выбрать «основную карту для списания» в меню «Банковские карты» или на этапе выбора карты для оплаты отправления. Если в приложении клиента нет подвязанной банковской карты, это необходимо сделать, следуя инструкции на сайте. Все другие способы оплаты остаются действительными: можно платить как наличными, так и с помощью карты или онлайн в приложении.

Напомним, что недавно в «Новой поште» начала работать верификация клиентов по ID-карте через POS-терминалы.

Источник: Нова Пошта