24.12.2025

Новая "настолка" The Witcher собрала $12 млн на Gamefound и получит нарративное приложение с озвучкой на 7 языках

Настольная игра The Witcher: Legacy почти за месяц собрала $12,3 млн на Gamefound и открыла все дополнительные цели кампании. Один из главных бонусов — бесплатное нарративное приложение с полной озвучкой на семи языках.

Кампания длилась в течение ноября-декабря, которую успели поддержать более 25 тысяч спонсоров. В итоге донатеры превысили результат на 10 453,81% от первоначальной цели в €100 тысяч. ICV2 утверждает, что это самая большая кампания Gamefound в этом году и одна из крупнейших за всю историю платформы.

После того как проект собрал  $12,3 млн, разработчики объявили о нарративном приложении для сюжетной кампании. В нем прописали истории на 300 000 слов с озвучкой на польском, английском, немецком, французском, итальянском, испанском и чешском языках. Его можно будет использовать вместе с игровыми книгами из «настолки» или вместо них. Хотя платформа не заменяет эти приложения к основной игре. Он выйдет на iOS и Android и будет бесплатным для игроков.

«Это будет последний пункт, который вы увидите в разделе «Расширенные цели», — говорят организаторы.

The Witcher: Legacy — третья настольная игра во франшизе от CD Projekt RED и Go On Board. Ранее студии выпустили «Ведьмак: Старый мир» в 2023 году и «Ведьмак: Путь назначения» в сентябре этого года. А вот выход «Наследия» запланирован на 2027 год, а те, кто присоединился к краудфандинговой кампании получат бонусы.

Нарративное приложение по The Witcher: Legacy

Игра предлагает длинную сюжетную кампанию с миниатюрами, которую можно проходить соло или в компании до 4-х игроков. События разворачиваются в ранний период истории Континента, а именно после нападения на Каэр-Морен, когда выжили лишь несколько ведьмаков Школы Волка. Игроки путешествуют по Северным Королевствам, охотятся на монстров и принимают решения, влияющие на дальнейшие сессии.

Во время краудфандинговой кампании разработчики постепенно открывали новые цели для The Witcher: Legacy: дополнительный контент, миниатюры, заклинания, обновления компонентов и физические бонусы для игры. Чем больше собранных средств — тем больше контента получит финальная версия «настолки». И фанатам удалось открыть все предложенные бонусы.

Источник: ICV2

