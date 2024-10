Новая стратегия Starcraft или Warcraft — Blizzard хотела сделать это годами, руководство возражало

В Blizzard годами хотели сделать новую RTS Starcraft или Warcraft, но руководство не давало. Об этом они рассказали известному игровому журналисту.

Кажется, Activision больше не интересуют стратегии в реальном времени, которые сделали Blizzard имя. По словам разработчиков, давно бы уже могла выйти Warcraft 4 или новый Starcraft, но руководство этого не позволяло.

Об этом рассказывает Джейсон Шрайер, который сейчас находится в промотуре своей новой книги под названием «Play Nice: The Rise, Fall, and Future Of Blizzard Entertainment». На сабредите World of Warcraft он раскрывает закулисную историю, которая может разбить сердца поклонников RTS:

«[Тим] Мортен и его команда годами пытались запустить новую RTS, делая различные презентации и прототипы, от Warcraft 4 до даже Call of Duty RTS (он был в отчаянии)».

Шрайер говорит о директоре по производству Starcraft 2, который покинул Blizzard в 2019 году, чтобы работать над Stormgate. Игра была выпущена в ранний доступ в августе и воспринята неоднозначно. Впрочем, журналист указывает на Warcraft 3: Reforged как на своего рода последнюю попытку доказать руководителям, что RTS имеет потенциал — но всем известно, что это плохо закончилось.

«Reforged оказался фиаско — первая плохая игра компании и пятно в истории Blizzard. Поэтому в 2020 году Мортен и часть его команды ушли, чтобы сформировать Frost Giant (и недавно выпустили Stormgate)».

Идея уговорить сделать RTS новое руководство после смены собственников может показаться перспективной. Однако какие-то попытки сделать это пока не зафиксированы.

Источник: PC Gamer