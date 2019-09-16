Новая утечка раскрыла подробные характеристики и дату анонса смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro

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Как ожидается, в конце этого месяца состоится официальный анонс новых смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro. Благодаря публикации инсайдера Hemmerstoffer мы теперь знаем подробные технические характеристики этих устройств, а также дату проведения презентации.

Смартфон OnePlus 7T получил 6,55-дюймовый Fluid AMOLED дисплей с разрешением 2400х1080 точек. Плотность размещения пикселей составляет 402 PPI. Среди прочих особенностей дисплея упоминаются поддержка частоты обновления 90 Гц и HDR10+. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Аппарат несёт на борту процессор Snapdragon 855+ и 8 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного хранилища может составлять 128 или 256 ГБ. Использование карт памяти не предусмотрено.

На задней панели смартфона OnePlus 7T расположена тройная камера. Главный модуль выполнен на базе 48-мегапиксельного сенсора. Он дополнен объективом с диафрагмой f/1.6, системами оптической и электронной стабилизации изображения. Второй модуль включает сенсор с разрешением 12 Мп и телеобъектив (2-кратное оптическое увеличение, f/2.2). Третий модуль с 16-мегапиксельным сенсором содержит сверхширокоугольный объектив (угол обзора 120 градусов, f/2.2). Камера поддерживает режимы съёмки Nightscape, 960FPS Super-Slow Motion и Macro. Фронтальная камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором и электронной системой стабилизации изображения.

Ёмкость комплектной батареи составляет 3800 мАч. Поддерживается новая технология быстрой зарядки Warp Charge 30T, она работает на 20% быстрее, чем в OnePlus 7 Pro. Устройство получило новую оболочку OxygenOS на базе Android 10.

Модель OnePlus 7T Pro оснащена более крупным 6,65-дюймовым дисплеем с более высоким разрешением 3100×1440 точек. Плотность размещения пикселей составляет внушительные 516 PPI. Здесь тоже поддерживаются частота обновления 90 Гц и HDR10+, сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. В устройстве применяются чипсет Snapdragon 855+, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Камера на задней тоже тройная, но немного отличается от конфигурации в OnePlus 7T. Главный модуль такой же – 48-мегапиксельный с оптической и электронной системами стабилизации и объективом с диафрагмой f/1.6. Но второй модуль выполнен на базе 8-мегапиксельного сенсора и телеобъектива с 3-кратным оптическим увеличением и диафрагмой f/2.4. Сверхширокоугольный модуль остался таким же, как у OnePlus 7T. Фронтальная камера также не отличается в плане характеристик. В данном случае ёмкость батареи увеличена до 4085 мАч, поддерживается технология быстрой зарядки WARP Charge 30T.

По данным источника, официальный анонс смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro состоится не в конце сентября, а 10 октября. Продажи новинок стартуют с 15 октября. Информация о ценах этих устройств пока не сообщается.

Источник: gizmochina