Новая версия приставки NVIDIA Shield TV замечена в базе данных FCC

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В реестре Федеральной комиссии по связи США (FCC) была замечена новая модель приставки NVIDIA Shield TV, что намекает на скорый официальный анонс устройства.

В базе данных FCC данный продукт фигурирует под названием NVIDIA Corporation SHIELD Android TV Game Console P3430. Пока что об этом устройстве нет практически никаких сведений. Предполагается, что эта модель оснащена процессором Tegra X1 T210 B01, который также используется в новой игровой консоли Nintendo Switch Lite и обновлённой версии Switch с увеличенным сроком автономной работы.

Первые слухи о скором появлении новой версии консоли Shield TV появились в прошлом месяце во время проведения конференции для разработчиков Google Play. Однако и тогда о новинке не предоставлялось никакой информации. Нет сведений о её технических характеристиках и ориентировочных сроках поступления в продажу. Известно лишь, что новинка получит поддержку Google Stadia и улучшенный контроллер.

Вместе с тем, вероятно использование улучшенного чипа Tegra. Теоретически, это позволит создать более компактное, энергоэффективное и производительное устройство.

Источник: The Verge